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تنظيم داعش يسيطر على 15 قرية بمحافظة الأنبار العراقية

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تنظيم داعش يسيطر على 15 قرية بمحافظة الأنبار العراقية تنظيم داعش يسيطر على 15 قرية بمحافظة الأنبار العراقية

داعش_أرشيفية

كشفت مصادر عراقية أن تنظيم “داعش” تمكن من السيطرة على مزيد من القرى في محافظة الأنبار، فيما دارت مواجهات بين القوات العراقية ومسلحي التنظيم بالقرب من مدينة سامراء.

ونقلت قناة “سكاي نيوز” الاخبارية عن نعيم الكعود ، أحد شيوخ عشائر محافظة الأنبار ، إن تنظيم الدولة سيطر على 15 قرية في المحافظة الواقعة غربي العراق.

يأتي هذا فيما قال مصدر أمني إن العشرات من عناصر الجيش العراقي ، بينهم ضابطان كبيران، قتلوا في المعارك قرب مدينة هيت ، وأكد أن تنظيم الدولة استطاع السيطرة على منطقة الدولاب قرب هيت، وذلك بعد إعلان الجيش العراقي عن بدء عملية لاستعادة السيطرة على قضاء هيت.

وبالقرب من مدينة سامراء،قال مصدر أمني عراقي إن المواجهات مستمرة بين القوات العراقية ومسلحي تنظيم الدولة ، وأكد أن قوات الجيش تمكنت من وقف تقدم مسلحي تنظيم الدولة في بعض المناطق قرب سامراء ، بعد أن كانوا سيطروا عليها خلال معارك الليلة الماضية.

وكان تنظيم الدولة شن هجوما على سامراء ، إحدى أماكن تمركز قوات الجيش العراقي ، فيما لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى.

أ ش أ

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