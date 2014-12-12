القبض على طالبان تعديا جنسيًا على طفل بالقناطر في القليوبية

ألقت مباحث القناطر الخيرية، القبض على طالبين بعد قيامهما بالاعتداء على طفل جنسيًا، ومحاولة التخلص منه بإلقائه فى أحد بالوعات الصرف الصحى المعطلة، وتمكن الطفل من الخروج منها والعودة لمسكنه.

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تلقى بلاغًا من المدعوة هبه .ع .ا 32 سنة ربة منزل ومقيمه شلقان دائرة المركز، بقيام شخصان مجهولان بالتعدى جنسيا على نجلها الطفل بدر .ع .ب 7 سنة طالب بالصف الثالث الابتدائى ومقيم بذات العنوان، ثم محاولة التخلص منه بالقائه باحد بالوعات الصرف الصحى ” معطله ” والقاء بعض الرمال عليه وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، ومن خلال جمع المعلومات واجراء التحريات السرية وتجنيد المصادر السريه بالمنطقة، أمكن التوصل الى طالبين شاهدا الواقعة، وبمناقشتهما قررا ان الطفل المجنى عليه قام شخصان باستدراجه من ذات المنطقة، وامكن التوصل لشخصهما وهما كل من صابر. ش. ص ” بليه” 13 سنة طالب بالصف الاول الاعدادى ومقيم بذات العنوان، ومحمد. ش. م 12 سنة طالب بالصف الاول الاعدادى ومقيم بذات العنوان.

ونجحت القوات فى ضبطهما بأكمنة أعدت لذلك، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وانهما قاما باستدراج الطفل بغرض اللهو سويا واصطحباه داخل الوحده المحلية بالقرية وتعديا عليه جنسيا وقاما عقب ذلك بالقائه بإحدى البالوعات ووضع بعض الرمال عليه لاخفاء اثار جريمتهما خشية افتضاح امرهما لكونهم من ذات المنطقة، وفرا هاربين.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7887 ادارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.