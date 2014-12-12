هل يشهد عام 2015 زواج النجم سلمان خان؟

سبق وذكرنا أن علاقة النجم العالمي Salman Khan مع العارضة الرومانية Iulia Vantur أخذت منحىً جدياً في الآونة الأخيرة، حتى أنها رافقته في زفاف شقيقته Arpita Khan وبقيت جانبه طوال الوقت.

وفي هذا الإطار، نشرت إحدى الصحف الهندية أن Khan البالغ من العمر 48 عاماً، كان ينوي عقد قرانه الشهر الماضي لكنه أجّل هذا الموضوع، وقرر دخول القفص الذهبي خلال العام الجديد 2015.

حتى الآن لم يدل نجم بوليوود Salman khan بأي تصريح واضح وحاسم حول هذا الموضوع، وكل ما تتناقلة وسائل الإعلام ما زال في إطار الأخبار التي قد لا تكون صحيحة.

يشار إلى أن شهود عيان من داخل زفاف Arpita أكدوا أن أن Iulia و Salman متفاهمان جداً، كما أن الأولى تربطها علاقة قوية بجميع أفراد العائلة.

يذكر أن Arpita khan تزوجت من Ayash Sharma في قصر ملكيّ بمدينة "حيدر أباد"، في 18 نوفمبر من الشهر الماضي.

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