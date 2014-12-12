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الأجزاء الختاميّة من "باب الحارة" في "هوليود"!

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الأجزاء الختاميّة من "باب الحارة" في "هوليود"! الأجزاء الختاميّة من "باب الحارة" في "هوليود"!

الجمعة 12-12-2014 01:45

أكّد المنتج السّوري محمد قبنض في اتصال مع "سيدتي نت"، عزمه على إنتاج ثلاثة أجزاء جديدة من مسلسل "باب الحارة"، مشيراً إلى أنّ شركة "قبنض" تحضّر في الوقت الحالي للجزء الثامن والتّاسع والعاشر من هذا العمل الشّامي الشّهير.

ولفت قبنض إلى أنّه أخذ حقوق ملكيّة العمل من كاتبه مروان قاووق، الذي يعكف في الوقت الحالي على كتابة الأجزاء الجديدة، مشيراً إلى أنّ عمليّات التصوير ستبدأ بعد انتهاء شهر رمضان المقبل.

وحول "لوكيشينات التصوير" أكّد قبنض أنّه سيتم تصوير العمل بالكامل داخل سوريا، ضمن استديوهات انتاجيّة تمّ بناؤها في منطقة الديماس بريف دمشق، خصيصاً لهذا الغرض تحمل اسم "هوليود بلاد الشام".

وكشف قبنض أنّ الجزء العاشر سيكون الأخير والختامي في هذا العمل الشهير، ليتم إغلاق "باب الحارة" للأبد من بعده.

وعن عودة الفنّان سامر المصري إلى الأجزاء الجديدة لفت المنتج السّوري، إلى أنّه لا يوجد شيء رسمي أو مؤكّد بعد حول أبطال العمل.

يشار إلى أنّه تم تصوير الجزء السابع من "باب الحارة" وتولّت إنتاجه شركة "ميسلون" وسيعرض خلال موسم دراما رمضان 2015 .

 

 

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