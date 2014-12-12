«تويتر» عقب حلقة ريهام سعيد عن الجن والعفاريت: «مش ندمانة على الحلقة دي»

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع حلقة ريهام سعيد، عن الجن والعفاريت على قناة «النهار»، مساء الأربعاء.

ودشن النشطاء هاشتاجات للاعتراض على الحلقة منها «اللي اتفرجوا على ريهام سعيد بيفولو بعض»، و«ريهام سعيد»، «لا لانتهاك الإعلامي لخصوصيات المواطنين»، واحتل الأول والثاني صدارة الأكثر مشاركة في «تويتر»، وسخّر آخرون من الحلقة عن طريق «الكوميكات».

وتنوعت المشاركات بين السخرية من الحلقة، فقال أحدهم: «ناس قاعدة مبلمة قدام ريهام سعيد و هى بتواجة العفاريت !و مش عاوزين السفارات الأجنبية تقفل»، بينما انتقدها آخرون، قائلين: «تفتكري يا ريهام مفيش اطفال شافو البرنامج بتاع حضرتك؟ علي فكره انتي لو مميزه كمذيعه مش هتعملي كده، مش ندمانة على الحلقة دي»، وطالب آخر المسؤولين بالدولة بتفعيل ما يسمى بميثاق «الشرف الإعلامي» للحد من مهازل بعض الإعلاميين.

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