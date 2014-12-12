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رئيس سموحة عن التحكيم: الأهلي فوق الجميع

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رئيس سموحة عن التحكيم: الأهلي فوق الجميع رئيس سموحة عن التحكيم: الأهلي فوق الجميع

يرى فرج عامر رئيس نادي سموحة أن محمد فاروق حكم مباراة فريقه أمام الأهلي هو السبب الرئيسي لفوز المارد الأحمر 3-1 على حساب النادي السكندري.

ونجح الأهلي في قلب طاولة سموحة بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية في ختام الجولة الـ12 من الدوري المصري.

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ثلاثية الأهلي جاءت بعد خروج أحمد نبيل مانجا ظهير أيمن سموحة مطرودا من الملعب، ومن هنا يلوم فرج عامر حكم المباراة بأنه السبب الرئيسي في الهزيمة.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com: " الحكم هو سبب الخسارة، ولقد ثُبت بالفعل أن الأهلي فوق الجميع".

وأضاف " الأهلي يقدر على الفوز دائما، فلماذا مساعدة التحكيم!".

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وعن بقاء الفرنسي دينيس لافاني من عدمه كمدير فني لسموحة، قال رئيس النادي: " بقاء لافاني؟ بالتأكيد سيبقى فلم يكن هو سبب طرد مانجا".

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فيديو اليوم السابع

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