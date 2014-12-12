الصحة : 8 حالات وفاة و16 إصابة بأنفلونزا الطيور خلال 2014

أكدت وزارة الصحة في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس ظهور حالة إصابة لطفلة عمرها عام و4 أشهر من إدارة أخميم محافظة سوهاج بڤيرسN5H1 حيث بدأت الأعراض بتاريخ 7/12/2014 وتم حجزها بمستشفى حميات سوهاج مساء نفس اليوم وحالتها العامة مستقرة بسبب الرعاية الصحية المقدمة لها في نفس يوم ظهور الأعراض .

يشار إلى أن هناك ثلاث حالات إصابة مؤكدة لمرض أنفلونزا الطيور التي أعلنت عنها الوزارة سابقا ، حالتين بمحافظة سوهاج وحالة من محافظة المنيا .

وأعلنت وزارة الصحة عن شفاء وخروج حالتين إحداهما لسيدة من محافظة المنيا كانت محجوزة بمستشفى صدر العباسية والحالة الأخرى لطفلة تبلغ من العمر عامين من محافظة سوهاج والتي كانت تتلقى العلاج في مستشفى حميات سوهاج.

جدير بالذكر أنه قد تم شفاء الحالتين سالفة الذكر نتيجة إكتشافهم مبكراً واعطائهم العلاج المناسب فور الإشتباه باصابتهم بالمرض والذى أدى إلى سرعة التماثل للشفاء.كما تعلن وزارة الصحة والسكان عن وفاة الحالة الثالثة وهى لسيدة تبلغ من العمر 33 عام من محافظة سوهاج والمحجوزة بمستشفى التأمين الصحى بسوهاج .

وبذلك يصبح اجمالي أعداد الإصابة بمرض انفلونزا الطيور خلال عام 2014 حتي الان عدد 16 حالة (7 حالات شفاء وحالة واحدة تحت العلاج و8 حالات وفاة) .

وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقي المصابين لمرض انفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة وتنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بضرورة تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة .

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