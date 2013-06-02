خيسوس نافاس يشرح لماذا اختار سيتي عن باقي المهتمين

مانشستر سيتي فعل كل ما يمكن لضم خيسوس نافاس من سيفيليا، لهذا لم يتردد اللاعب في تفضيل النادي الإنجليزي.

نافاس كان مطلوبا في ريال مدريد، يوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. واختار من بين هؤلاء النادي الإنجليزي الثري.

وقال نافاس فيما أبرزته صحيفة ماركا: "النادي فعل كل ما يمكن.. حل الكثير من المشاكل لضمي من سيفيليا".

وتابع "لهذا أنا ممتن للغاية لسيتي، سعيد بالعرض.. خاصة وأنه سيمنحني الفرصة للفوز بالبطولات ورد الدين للنادي".

ويجيد نافاس – 27 عاما- في مركز الجناح الأيمن، وكان شريكا لمنتخب إسبانيا في بطولاته الأخيرة.