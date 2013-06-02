أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خيسوس نافاس يشرح لماذا اختار سيتي عن باقي المهتمين

Google+ Print
خيسوس نافاس يشرح لماذا اختار سيتي عن باقي المهتمين خيسوس نافاس يشرح لماذا اختار سيتي عن باقي المهتمين

مانشستر سيتي فعل كل ما يمكن لضم خيسوس نافاس من سيفيليا، لهذا لم يتردد اللاعب في تفضيل النادي الإنجليزي.

نافاس كان مطلوبا في ريال مدريد، يوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.. واختار من بين هؤلاء النادي الإنجليزي الثري.

وقال نافاس فيما أبرزته صحيفة ماركا: "النادي فعل كل ما يمكن.. حل الكثير من المشاكل لضمي من سيفيليا".

وتابع "لهذا أنا ممتن للغاية لسيتي، سعيد بالعرض.. خاصة وأنه سيمنحني الفرصة للفوز بالبطولات ورد الدين للنادي".

ويجيد نافاس – 27 عاما- في مركز الجناح الأيمن، وكان شريكا لمنتخب إسبانيا في بطولاته الأخيرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع