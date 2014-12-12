روتين Kate Moss للعناية بجمالها

ما رأيك في التعرف عن قرب عن بعض العادات التجميلية الخاصة بالنجمة Kate Moss!!

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1.Kate Moss في الماكياج

لا يختلف روتين جمالي في الماكياج كثيرًا، فأنا دائمًا ما أفضل الإطلالة المعدنية، كما أحب بشرتي وهي لامعة مع أحمر الشفاه الأحمر، فهو أكثر الألوان التي تمنحني الجاذبية، وعن أفضل المنتجات بالنسبة لي هو أحمر الشفاه الأحمر 001 Rimmel

2.Kate Moss في العناية بالبشرة

دائمًا ما أحب تطبيق زيوت البشرة على وجهي في الليل؛ فهي تشعرني وكأنني استعدت نضارة بشرتي.

أما عن علاجات البشرة فهي دائمًا ما تتنوع ما بين تدليك الوجه وتطبيق الزيوت، فهاتين الخطوتين أشبه بشد الوجه طبيعيًّا، إضافة إلى عشقي للمنتجات التي تسلط الضوء على الجلد لتعطيه توهجًا مشعًا.

3.Kate Moss في الصباح

تقول Kate Moss بأنها عندما تستيقط في الصباح متعبة ومنتفخة الوجه تقوم بملء إناء على الفور بالماء مع الثلج والخيار مع غمر وجهها به لتشعر فورًا على الحيوية اللازمة, فهذا الأمر يمنحك عيونًا مشرقة مع القليل من الوميض.

4 منتجات أساسية في حقيبة Kate Moss

•St.Tropez Self Tan Luxe Dry Oil للحصول على توهج صحي

•YSL Volupte Sheer Candy Lipstick in Mouthwatering Berry للون شفاه غني يدوم طوال الليل

•Bella Freud fragrance المفضل لدى Moss لفصل الشتاء

•ماسكارا Rimmel Kate Idol Eyes البارعة لإطالة الرموش

•Charlotte Tilbury Ibiza Beach Stick لإضافة المزيد من التوهج والإضاءة

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