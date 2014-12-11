أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور..نجوم الإعلام والسياسة في حفل توقيع عقد دعاية بين قناة «الحياة» وشركة «بروميديا»

Google+ Print
بالصور..نجوم الإعلام والسياسة في حفل توقيع عقد دعاية بين قناة «الحياة» وشركة «بروميديا» بالصور..نجوم الإعلام والسياسة في حفل توقيع عقد دعاية بين قناة «الحياة» وشركة «بروميديا»

ألبرت شفيق رئيس قناة أون تى في

بدأ عدد من الشخصيات السياسية والعامة، يتوافدون على حفل توقيع عقد دعاية بين شركة “بروميديا” وقناة “الحياة” الفضائية بفندق مينا هاوس.

وكان رجل الأعمال إيهاب طلعت، والبيرت شفيق رئيس مجموعة قنوات اون تى في والكاتب الصحفي جمال الشناوي و خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والإعلامي عمرو الليثي  وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، والفنانة نجوى فؤاد، ومفيدة شيحا، وسامح حسين، وعادل أديب، وهالة شيحا، أول الحضور.

ومن المقرر، أن يحضر الاحتفالية رجل الأعمال المهندس نجيب ساويريس، والدكتور السيد البدوي مالك قنوات الحياة، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.

تصوير – حازم بركات

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا