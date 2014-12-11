بالصور..نجوم الإعلام والسياسة في حفل توقيع عقد دعاية بين قناة «الحياة» وشركة «بروميديا»

بدأ عدد من الشخصيات السياسية والعامة، يتوافدون على حفل توقيع عقد دعاية بين شركة “بروميديا” وقناة “الحياة” الفضائية بفندق مينا هاوس.

وكان رجل الأعمال إيهاب طلعت، والبيرت شفيق رئيس مجموعة قنوات اون تى في والكاتب الصحفي جمال الشناوي و خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والإعلامي عمرو الليثي وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق ، والفنانة نجوى فؤاد، ومفيدة شيحا، وسامح حسين، وعادل أديب، وهالة شيحا، أول الحضور.

ومن المقرر، أن يحضر الاحتفالية رجل الأعمال المهندس نجيب ساويريس، والدكتور السيد البدوي مالك قنوات الحياة، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.

تصوير – حازم بركات