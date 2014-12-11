فيديو.. بكري لجهاديي سوريا: «بشار الأسد أشرف منكم»

خاطب مصطفى بكري من وسفهم بـ«الجهاديين» في سوريا، قائلًا: «مش كل من بيتكلم عن الجهاد والكفاح يكون مجاهد .. ما أنتم حلوين أهم مع الإسرائيلين ولكم علاقات مع إسرائيل».

وأضاف «بكري» في برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، الخميس: «بشار الأسد الذي تتكلمون عنه أشرف منكم جميعا على الأقل لم يضع يده في يد الصهاينة والإسرائيلين.. ولكنكم خونة حقيقيون تتآمرون على الوطن السوري وأنتم لو سوريين حقيقيين مش ممكن تقفوا مع هذا الشكل بغض النظر عن أي تحفظات».

وتابع: «من يتآمر على بلده ويحط يده في أيدي الإسرائيليين لا يمكن أن يكون إنسان شريف وكل الشعارات التي تقال هي شعارات كاذبة لا أساس لها ولا قيمة لها».