تمرد تجمع 62 الف توقيع في بني سويف

اعلن محمد مصطفى منسق حملة تمرد ى مقر التحالف الشعبى بمدينة بنى سويف ان الحملة تمكنت من جمع 62 الف توقيع على مستوى محافظة بنى سويف وتصدرت قريتى قاى بمركز اهناسيا والميمون بمركز الواسطى اعلى عدد من التوقيعات موكدا ان الحملة مستمرة فى فاعلياتها حتى يوم 30 يونيو موعد انطلاق مليونية اسقاط الرئيس محمد مرسى والدعوة لاجراء انتخابات رئاسية جديدة واشتعل المؤتمر بهتافات ضد حكم المرشد وردد الحاضرون يسقط حكم المرشد ولا برنامج ولا مشروع والفقير بيموت من الجوع .

وقال خالد الصاوى المتحدث باسم التحالف الشعبى ان جميع الحركات الثورية والاحزاب الليبرالية وحزب مصر القوية شاركوا فى حملة تمرد ببنى سويف وان الحملة كان بطلها المواطن السويفى الذى تسبب فى نجاح الحملة وان الفرق بين حملة تمرد وحملة تجرد ان التوقيعات لتمرد فى الشارع بينما حملة تجرد لا يرى احد توقيعاتها وقال ان هناك دع.