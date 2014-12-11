مصر أغنى بلد في العالم بعد أسبوعين



> (1)

ألف مبروك لكل مصري ومصرية، بعد حوالي أسبوعين من الآن، وتحديداً في 30 ديسمبر الحالي، سيكون تاريخ إعلان مصر أغنى دولة على ظهر الأرض، وستنتهي كل مشاكلنا.. لقد وجدنا - بحمد الله - الكنز الأهم من الذهب والنفط.

في 30 ديسمبر سيتم بدء العمل بجهاز القوات المسلحة لعلاج فيروس سي والإيدز، وكل الفيروسات بالمرة.

الموضوع أكبر وأضخم مما نتخيل، مثلاً عالمياً هناك 35 مليون مصاب بالإيدز، تكلفة علاج الواحد منهم أكثر من 200 دولار شهرياً، أي أن مصر سيدخلها 7 مليارات دولار شهرياً، 84 مليار دولار سنوياً من هذا البند فقط.

هذا غير مليارات أخرى، سينفقها هؤلاء المرضى للسياحة في مصر احتفالاً بشفائهم، وأيضاً المزيد من المليارات التي ستدفعها دول العالم لنا مقابل توفير ما ينفقونه على الوقاية من المرض، وعلى الأبحاث الضخمة الجارية عليه.

كل هذا ولم نتحدث بعد عن مرضى فيرس سي بالعالم، ومرضى باقي الفيروسات التي قيل إن الجهاز سيعالجها كلها أيضاً بمجرد إدخال بصمتها الوراثية فيه.

ألف مبروك لكل مصري ومصرية، «كان عندكم فقر وراح»!

(2)

ولأن هذه الحقبة العظيمة من تاريخ مصر سيتذكرها أبناؤنا - الذين سيصبحون أغنى من دول الخليج - بكل فخر، علينا أن نوثق بعض محطاتها كي لا ننسى أبداً:

في 23 فبراير، نشر المتحدث العسكري بياناً رسمياً جاء فيه أن الرئيس عدلي منصور ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسي شاهدا «أحدث المبتكرات العلمية والبحثية المصرية لصالح البشرية» .. آآه والله، سيادته كتب هذا في البيان الرسمي!

ما شاهده السيسي ومنصور - لصالح البشرية طبعاً - هو سيادة اللواء إبراهيم عبدالعاطي يعرض لهم اختراعه، وقال لهم وللبشرية كلها: «باخد الإيدز من المريض وأغذي المريض بيه وأديله صباع كفتة يتغذى عليه، وده قمة الإعجاز العلمي»، وظهر في الفيديو الترويجي للجهاز وهو يقول لأحد المرضى بكل ثقة «كان عندك إيدز وراح».

وبالطبع اختتم كلمته التاريخية بالتأكيد على أنه:

«أشكر السيسي الذي اهتم بهذا البحث وكان (كرباج)، لأنه قال قولات مأثورة بترن في ودني حتى الآن، قال إحنا مش هينفع نمشى زي ما الناس ما ماشية، إحنا عايزين نقفز وهذه القفزة الأولى».

> فعلاً كانت قفزة رائعة!

أما سيادة اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فقد قال بدوره خلال المؤتمر: «لن يتم تصدير الجهاز لمحاولة حماية الجهاز وبراءة اختراعه من مافيا شركات الأدوية، والدول الكبرى المحتكرة لسوق الدواء العالمية».

في الأيام التالية، واصل اللواء عبدالعاطي تصريحاته التاريخية من قبيل «أنا اتعرض عليّا 2 مليار دولار في هذا الجهاز.. والمخابرات خطفتني وحمتني»، «سر الجهاز مثل سر بناء الهرم».

ومن جانبه، واصل سيادة اللواء طاهر عبدالله تسجيل اسمه في التاريخ بدوره، فصرح لـ«المصري اليوم» في أبريل: «القوات المسلحة لم تتسرع فى الإعلان عن اختراع جهاز القضاء على الفيروسات، لأنه لو تم التأخر أكثر من ذلك فستفقد مصر آلاف الأرواح، وعلاج فيروس سى (أمن قومى) بينما علاج الإيدز (دخل قومي)».

باسم يوسف - العميل التافه ثقيل الدم حالياً، والطبيب الحاصل على دكتوراه بجراحة القلب والصدر سابقاً - سخر من الجهاز، وأعلن أنه في كل حلقة من برنامجه سيضع عداداً يحسب الأيام المتبقية على بدء العلاج في 30 يونيو، هدد اللواء عبدالعاطي بتقديم بلاغ ضده بالنيابة العسكرية، وتحداه بـ «200 مريض تم شفاؤهم وسيذهب بهم للمحكمة حتى يثبت صحة جهازه».

في 23 مارس، طرحت الهيئة الهندسية رسميًا استمارة التسجيل للراغبين في العلاج، وتوافد عليها أعداد بلا حصر من المصابين بالمرض، وظل كل من يتحدث باسم الهيئة أو الفريق البحثي يؤكد أن العلاج سيتم في موعده.

في 6 يونيو، قال سيادة اللواء عبدالعاطي: «أقول لكل من يهزأ باختراعي انتظروا المفاجأة الأكبر، والصفعة الثنائية قبل نهاية 2014!».

فجأة في 28 يونيو، قبل الموعد المرتقب بيومين فقط، تم عقد مؤتمر عاجل للفريق الطبي المسؤول عن مراجعة الجهاز، أعلن فيه العقيد الدكتور تيسير عبدالعال أن اللجنة الطبية قررت عدم استقبال المرضى في 30 يونيو، و«أوصت بضرورة توسيع العينة التي يشملها البحث، لمدة 6 أشهر أخرى».

مبروك لكل مصري ومصرية كان عندكم «صفعة ثنائية»، وماراحتش!

(3)

وتشاء أقدار مصر السعيدة أن يتزامن جهد القوات المسلحة لعلاج أكباد المصريين، مع جهود وزارة الصحة في نفس الإطار.

في 12 مارس، أعلنت وزارة الصحة أنها تمكنت من عقد اتفاق «تاريخي» مع شركة جلياد الأمريكية لاستيراد دواء «سوفالدي» الجديد لعلاج فيروس سي بسعر 2200 جنيه للعلبة داخل مستشفيات وزارة الصحة، و15 ألف جنيه خارجها (علمًا بأن المريض الواحد يحتاج 3 علب على الأقل).. سعر رمزي مناسب للمواطن المتوسط طبعًا!

الأهم أن الكميات التي تم الاتفاق عليها محدودة جداً، ستقتصر على علاج 50 ألف مريض في أول 6 أشهر، وبعدها سيرتفع العدد إلى 300 ألف مريض فقط في العام الأول.

وماذا عن 15- 20 مليون مصري مصابين بالفيروس؟ وماذا عن 170 ألف حالة إصابة جديدة سنوياً؟ الخير والبركة في جهاز الجيش بقى!

حسب اتفافية التريبس الدولية في 2006 من حق الدول التي ينتشر بها أي وباء أن تنتج الأدوية المضادة له دون التقيد بحقوق الملكية الفكرية، وهذا ما نفذته مصر بالفعل أثناء أزمة أنفلونزا الطيور، وهذا ما تفعله الهند حاليا مع عقار «سوفالدي» الذي بدأت شركاتها تصنيعه بتصريح من شركة «جلياد» حسب الاتفاقية، ووصلت مصر النسخة المهربة من الهند «سوفوتاج» بسعر أرخص وبكفاءة غير مضمونة، لماذا لم يخطر ببال أي جهة بمصر تصنيع هذا الدواء مثل الهند؟ لماذا لم تبدأ وزارة الصحة بطرح الفكرة إلا بعد أن بحّت أصوات كل من له علاقة بالشأن الطبي بضرورة ذلك فورا؟

الموضوع تحيطه شكوك أكبر من مجرد التقصير..

في 28 أكتوبر الماضي، عقد المركز المصري للدواء مؤتمراً بنقابة الصحفيين، تحدث فيه د.محمود فؤاد، مدير المركز، ود.محمد عزالعرب، مدير وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، وكشفوا عدة مفاجآت موثقة عن لجنة تفاوض وزارة الصحة مع شركة جلياد، مع المزيد من التفاصيل تحدثوا عنها في حواراتهم مع موقع مصر العربية.

المفاجأة الأولى أن اثنين من أهم أعضاء اللجنة كانا يعملان باحثين رئيسيين في المشروع البحثي الممول من جلياد نفسها لتجربة سوفالدي في مصر، بما يعني تضارب مصالح واضحًا جداً!

المفاجأة التالية أن شركة جلياد أمنت على حياة ثلاثة من أعضاء اللجنة بمليون دولار لكل منهم!

والمفاجأة الثالثة أنه تم إسناد استيراد الدواء بالأمر المباشر لشركة خاصة هي «إيزيس فارما»، وتوزيع الدواء لشركة خاصة أخرى هي «فارما أوفر سيز»، رغم أن القانون ينص بوضوح على أن الاستيراد تقوم به الحكومة عبر «الهيئة العليا الإدارية»، والتوزيع عبر «المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية».. ونشير هنا إلى أن شركة (فارما أوفر سيز) مملوكة لشقيقة الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس حاليًا!.

بعض الزملاء الصحفيين ذهب بتلك الاتهامات للمعنيين بها وكان لديهم ردود ما (من قبيل أن شركة جلياد هي من اختارت شركة التوزيع، أو أن التأمين على الحياة كان مخصصاً لدفع قيمته للمرضى لو حدث لهم أضرار من العلاج)، والردود جلبت ردوداً مضادة بدورها، لكن ما يهمنا هنا هو انعدام الشفافية التام في نشر أي معلومات عن عمل اللجنة، وأنه حتى بعد تداول الاتهامات لم تكلف أي جهة حكومية خاطرها بالتحقيق وإعلان النتائج رسمياً.

ألف مبروك لكل مصري ومصرية، كان عندكم حكومة وراحت!

(4)

بعد أول إعلان عن جهاز القوات المسلحة بأيام، بدأت رحلة شخصية للبحث حول الموضوع، مدفوعاً باستفزاز كوني طبيباً قبل عملي الصحفي، وبأن الجهاز وصاحبه يسحقان أبسط الأساسيات التي تعلمتها في حياتي.

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=03032014&id=28ad220d-039e-400f-9659-c9ddc6294c04

بعد تتبع بعض الخيوط وجدت المعلومات تنفتح أمامي، اللواء عبدالعاطي ليس طبيباً أصلا بل كان مجرد فني معمل، وليس لواءً أصلاً، بل حصل على رتبته مكلف منذ فترة قصيرة، وكان يمارس طب الأعشاب منذ سنوات طويلة، ينصب على الغلابة بادعاء أنه يعالج كل الأمراض بلا استثناء، وقدم لفترة قصيرة برنامجاً دينياً بقناة الناس، ونقلت التجارب الأليمة للعديد من ضحاياه المساكين.

قابلت الدكتور أحمد الزين، كبير مفتشي الضبط القضائي بوزارة الصحة، الذي سبق له أن أغلق عيادة عبدالعاطي بنفسه، وحصلت من المحامي أحمد عبدالرحيم عبده، وكيل نقابة المحامين بكفر الشيخ، وهو صديق سابق للواء عبدالعاطي، على مزيد من الحكايات المبهرة، وعلى نصوص أحكام صدرت ضده مثل حكم بالحبس في الجنحة رقم 30238 لسنة 2007 جنح قسم البساتين، بتهمة مزاولة مهنة الطب دون أن يكون مقيدًا بجداول الأطباء، وحكم آخر بالحبس 3 أشهر في الجنحة رقم 610 لسنة 1991 جنح كرموز بالإسكندرية، عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

نشرت كل ما توصلت إليه في انتظار أي رد من أي جهة، ونشر غيري ما توصل له بطرق أخرى، واستقال عصام حجي من منصبه كمستشار علمي للرئيس وعاد إلى أمريكا، وتداولت البرامج كلها الموضوع بمختلف الطرق .. ثم لا شيء!!

كأن عبدالعاطي كان محقاً حين قال منذ سنوات لضحيته طبيبة الأسنان د.نورا عبدالعزيز، حين اشتكت من تدهور حالتها بسببه «عيبك إنك دكتورة وبتفكري كتير وشاغلة بالك، لو تخلي نفسك زي الناس اللي مابتعرفش تقرأ وتكتب هتخفي أسرع!».

القضية ليست مجرد شخص عبدالعاطي النصاب - هذه ليست شتيمة بل وصف ثابت بالأحكام القضائية عليه – بل أسئلة كثيرة من قبيل: كيف نصب هذا الرجل على القوات المسلحة بجلالة قدرها؟ ومتى تم اكتشاف هذه الخدعة الرهيبة؟

من المفترض أن أصغر متقدم للكلية الحربية يخضع لتحريات دقيقة من «الأجهزة السيادية»، كيف لم تصل تلك التحريات لماضي هذا الشخص؟

في الهيئة الطبية بالقوات المسلحة بعض أفضل أطباء وعلماء مصر المتخصصين بالكبد ولهم شهرة عالمية، لماذا لم يُعرض الموضوع على أحدهم مطلقاً قبل هذه الفضيحة؟!

هل هذا هو أسلوب إدارة كل شيء آخر في مصر؟

في أول شهر يوليو الماضي، صدر قرار بتعيين اللواء طاهر عبدالله بمنصب مساعد وزير الدفاع، هل لإبعاده عن الهيئة الهندسية رغم عدم بلوغه المعاش علاقة بما حدث؟

لماذا لا يصدر المتحدث العسكري بياناً جديداً يعتذر فيه بوضوح «للبشرية»؟

ومن الذي تسبب في الإساءة لمؤسسة القوات المسلحة بهذه التصرفات كلها؟ لماذا لا يُحاسب ويتم إعلان ذلك؟

والسؤال الأهم والأكثر رعبًا: إذا كان خطأ بهذه الفداحة الرهيبة، وهذا الحجم الذي يمس كل بيت مصري، يمكن أن يمر بكل هذا التجاهل من الجميع، فلا إعلام يتحدث عنه، ولا دولة تعتذر، ولا شعب يسأل أو يتذكر أصلاً، فما الذي لا يمكن أن يمر؟؟

وعلى جانب آخر، حتى لو تخيلنا أن الجهاز سليم فهذا يجعل الأمور أسوأ! .. من المسؤول عن إهدار فرصة الاعتراف العالمي بهذا الانجاز وبالتالي ضياع الدخل الذي ستحققه مصر؟ ولماذا تم الإعلان عنه قبل أكثر من عام دون التأكد من تجاربه؟ ولماذا الصمت التام حتى الآن؟

بل إن الجهاز الحقيقي الذي يأخذه العالم بجدية فعلا، وهو جهاز الكشف عن الفيروس، الذي يعمل عليه العميد أحمد أمين والدكتور جمال شيحة منذ 2010، ومازال تحت التجارب والبحث ويعرض بالمؤتمرات الدولية، قد تحطمت سمعته تماماً بسبب كل هذه «الكفتة»!

بالتأكيد كل هذا لم يحدث، وبالتأكيد الإفراط في السرية «لدواعي الأمن القومي»، وبالتأكيد بعد أسبوعين سنحتفل معاً بإعلان مصر أغنى دولة في العالم!

ألف مبروك لكل مصري ومصرية... كان عندكم احترام، ولسه هنشوف راح فين.

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http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=431131