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لقطة المباراة - مدرب سموحة يعنف جاريدو بسبب اعتراضه على الحكم

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لقطة المباراة - مدرب سموحة يعنف جاريدو بسبب اعتراضه على الحكم لقطة المباراة - مدرب سموحة يعنف جاريدو بسبب اعتراضه على الحكم

شهدت مباراة الأهلي وسموحة بالجولة 12 من الدوري المصري يوم الخميس اشتباكا لفظيا بين دينيس لافاني المدير الفني للفريق السكندري وخوان جاريدو نظيره في الفريق الأحمر.

وحصل أحمد عبد الظاهر في الدقيقة 31 على خطأ نتيجة التحام مع لاعب سموحة، وعلى ذلك طالب جاريدو ببطاقة صفراء وفقا لمراسل FilGoal.com في ملعب المباراة.

وعلى مرأى ومسمع من الصحفيين في المقصورة، فور مطالبة جاريدو للحكم بإشهار بطاقة، ولكن المدرب الفرنسي لسموحة الذي يجيد الإنجليزية قام بتوبيخ الإسباني جاريدو.

وطالب لافاني جاريدو بأن يهتم بفريقه فقط دون إرهاب الحكم وصوت الثنائي كان مرتفعا لدى المتابعين.

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