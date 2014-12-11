مرتضى يقدم حافلة الزمالك من مقعد السائق

حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تقديم حافلة الفريق الجديدة من مقعد السائق.

ويقيم الزمالك احتفالية في مقر النادي بميت عقبة لتقديم حافلة الفريق الجديدة المقدمة من الشركة الراعية.

طالع || صور الحافلة

ونقل مراسل FilGoal.com أن مرتضى منصور حرص على إلقاء كلمته من مقعد السائق.

ووجه مرتضى الشكر لخالد عبد العزيز وزير الرياضة على حضور مراسم الكشف عن الحافلة.

وقال مرتضى: "حضور الوزير يؤكد على أن العلاقة بين الزمالك وبينه ممتازة وعكس ما يروجه البعض بوجود أزمات وخلاف بيننا".

وأضاف "نحن أول فريق مصري يملك الأتوبيس الخاص به".

وحضر من الفريق الأول حازم إمام وإبراهيم صلاح قائدي الفريق بجانب الثلاثي الشاب مصطفى فتحي، ياسر إبراهيم وبازوكا، وإسماعيل يوسف مدير الكرة ومحمد صلاح المدرب العام.