النقل: زيارة السيسي للصين تفتح المفاوضات لإنشاء القطار الإسكندرية-أسوان السريع

قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين فتحت ابواب المفاوضات الجادة مع الشركات الصينية لإنشاء القطار فائق السرعة الإسكندرية – أسوان.

وقال أيمن الشريعي مدير العلاقات الخارجية والإعلام بمكتب وزير النقل لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المهندس ضاحي والوفد المرافق له يجري خلال زيارته الحالية للصين مفاوضات جادة مع كبرى الشركات الصينية الحكومية لبحث إنشاء القطار فائق السرعة الإسكندرية – أسوان.

وأضاف الشريعي إن المرحلة الأولى للقطار ستمتد من القاهرة للإسكندرية بطول 220 كيلومترا، يعقبها المرحلة الثانية حتى أسيوط ، ثم المرحلة الثالثة حتى أسوان.

من جانبه ، قال المهندس محمود جمال مستشار وزير النقل للاستثمار إن الجانب الصيني أبدى رغبة كبيرة في التعاون مع الحكومة المصرية تقديرا منهم لزيارة الرئيس السيسي للصين، ولدور مصر الريادي في تدعيم مناخ الاستثمار بما يشجع جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف جمال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المفاوضات تدور على أن يتم تنفيذ المشروع دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء بالإضافة إلى تعظيم دور الشركات المصرية في تنفيذ المشروع بمصر وكذلك تعظيم دور الانتاج المحلي المصري.

> وأشار إلى أنه من المنتظر أن تنتهي المفاوضات بشكل إيجابي خلال الساعات القليلة المقبلة .

أ ش أ