أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

النقل: زيارة السيسي للصين تفتح المفاوضات لإنشاء القطار الإسكندرية-أسوان السريع

Google+ Print
النقل: زيارة السيسي للصين تفتح المفاوضات لإنشاء القطار الإسكندرية-أسوان السريع النقل: زيارة السيسي للصين تفتح المفاوضات لإنشاء القطار الإسكندرية-أسوان السريع

الرئيس عبد الفتاح

قال المهندس هاني ضاحي وزير النقل والمواصلات إن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للصين فتحت ابواب المفاوضات الجادة مع الشركات الصينية لإنشاء القطار فائق السرعة الإسكندرية – أسوان.

وقال أيمن الشريعي مدير العلاقات الخارجية والإعلام بمكتب وزير النقل لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن المهندس ضاحي والوفد المرافق له يجري خلال زيارته الحالية للصين مفاوضات جادة مع كبرى الشركات الصينية الحكومية لبحث إنشاء القطار فائق السرعة الإسكندرية – أسوان.

وأضاف الشريعي إن المرحلة الأولى للقطار ستمتد من القاهرة للإسكندرية بطول 220 كيلومترا، يعقبها المرحلة الثانية حتى أسيوط ، ثم المرحلة الثالثة حتى أسوان.

من جانبه ، قال المهندس محمود جمال مستشار وزير النقل للاستثمار إن الجانب الصيني أبدى رغبة كبيرة في التعاون مع المصرية تقديرا منهم لزيارة الرئيس السيسي للصين، ولدور الريادي في تدعيم مناخ الاستثمار بما يشجع جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في المشروعات القومية الكبرى.

وأضاف جمال لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن المفاوضات تدور على أن يتم تنفيذ المشروع دون أن تتحمل ميزانية الدولة أي أعباء بالإضافة إلى تعظيم دور الشركات المصرية في تنفيذ المشروع بمصر وكذلك تعظيم دور الانتاج المحلي المصري.
> وأشار إلى أنه من المنتظر أن تنتهي المفاوضات بشكل إيجابي خلال الساعات القليلة المقبلة .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا

بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا