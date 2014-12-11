الكونجرس يبحث زيادة تمويل «القبة الحديدية»

يدرس الكونجرس الأمريكى مشروع قرار بالإنفاق، سيطرح هذا الأسبوع للتصويت عليه، وينص على زيادة قيمة المساهمة الأمريكية في تمويل نظام القبة الحديدية الإسرائيلى للصواريخ الاعتراضية إلى 1.2 مليار دولار منذ السنة المالية 2011. ووافق مفاوضو الكونجرس على مشروع لإنفاق 1.1 تريليون دولار، منها 351 مليون دولار لتمويل القبة الحديدية في السنة المالية 2015. لكن مشروع القرار يقيد 175 مليون دولار من هذا المبلغ بتقديم إسرائيل مزيدا من الوثائق لوزارة الدفاع والكونجرس بشأن البرنامج وخطط متأخرة لبناء جزء من النظام في الولايات المتحدة.

وقال مشرعون أمريكيون إنهم يريدون من إسرائيل تقديم وثائق أقوى وتبرير لطلب 175 مليون دولار إضافية، بعد أن قدم البيت الأبيض مشروع ميزانية السنة المالية 2015 للكونجرس. واشترط الكونجرس إشراك شركات أمريكية في تصنيع أجزاء من القبة الحديدية بالتعاون مع شركة رفائيل الإسرائيلية للأنظمة الدفاعية المتقدمة نظرا لمستوى التمويل الأمريكى الكبير، لكن تنفيذ تلك الاتفاقات يتحرك ببطء.

ويقضى مشروع القرار الجديد بأن تقدم إسرائيل جدولا زمنيا لإنفاق الأموال المطلوبة، وجدولا زمنيا لتسليم القطع التي دفع ثمنها بتمويل أمريكى، وتقريرا يظهر الموافقة على تقديم بيانات تقنية تحتاجها الشركات الأمريكية حتى تبدأ تصنيع المكونات في الولايات المتحدة.