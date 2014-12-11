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إصابة 9 من طلاب كلية الشرطة في حادث تصادم بالغربية

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إصابة 9 من طلاب كلية الشرطة في حادث تصادم بالغربية إصابة 9 من طلاب كلية الشرطة في حادث تصادم بالغربية

شهد طريق “طنطا – كفر الشيخ” الدولي، منذ قليل، حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وميكروباص، جميع ركابه طلاب بكلية الشرطة، ما أسفر عن تحطم السيارتين، وإصابة 9 من طلاب الشرطة.

تلقى اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وميكروباص جميع ركاب الميكروباص من طلاب كلية الشرطة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن السيارة الملاكي كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى حادث التصادم وإصابة 9 من طلاب كلية الشرطة.

تم نقل المصابين للمستشفى لإسعافهم، وجار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.

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