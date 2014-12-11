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بالصور.. محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

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بالصور.. محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالصور.. محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قاد عبد الحميد الهجان، محافظ قنا واللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري بقريتي الحسينات وبخانس نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت ومديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأشار الهجان إلي أن الحملة استهدفت 611 حالة تعدى علي الأراضي الزراعية وأملاك الري تمت إزالة 67حالة منها اليوم عبارة عن مباني خرسانية وقواعد ومباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية واستخدمت الوحدة المحلية العديد من اللودارات والمعدات الثقيلة في عملية الإزالة.

وأكد محافظ قنا علي أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لن تتوقف وسيتم التصدي بكل حزم وحسم لأي مخالفات أو تعديات حتي تتم إزالة جميع التعديات من أجل القضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

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