تايلور سويفت متّهمة بالمثليّة الجنسيّة

يبدو أنّ قرار النجمة العالميّة Taylor Swift بعدم المواعدة وخوض أيّ علاقة حاليّاً، سيجلب لها الكثير من المشاكل والإشاعات.

فقد اتّهمت النجمة، البالغة من العمر 25 عاماً، بالمثليّة الجنسيّة، بعد انتشار فيديو لها وهي تتبادل القُبل مع عارضة الأزياء Karlie Kloss.

ويظهر الفيديو، الذي صُوّر من قبل شاهدة عيان، Taylor التي انتخبت امرأة العام، وهي تقف في شرفة مع صديقتها عارضة الأزياء، ويتبادلان القُبل في حفل "1975"، الذي أقيم في 21 نوفمبر الماضي.

ونشرت المصوّرة الفيديو عبر حسابها على Twitter، فلم يعجب الأمر Taylor التي ردّت بتغريدة يوم عيد ميلادها الـ،25 كتبت فيها: "هذه هي هديّتي من وسائل الإعلام بمناسبة عيد ميلادي الـ25، وهي أنني أطلب منهم أن يتوقفوا عن اتّهامي بأنّني أواعد أصدقائي".

ولكن بعدها أعلن مدير أعمالها أنّ النجمة تشعر بخيبة أمل، لأنّ أمنية عيد ميلادها لم تتحقق، مؤكّداً أنّها تشعر بكثير من السعادة، لأنّها غير مرتبطة حاليّاً.

يذكر أنّ الإعلام ربط النجمة Taylor Swift بكلّ من شوهدت مع مؤخراً، وانتشرت الأخبار عن علاقات عديدة لها مع الكثير من النجوم، مثل Harry Styles وMatthew Healy.