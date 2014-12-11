مروة نصر تطلق ألبومها الجديد وفستانها الأحمر يخطف الأضواء

القاهرة _ أحمد عاشور تصوير : شريف عبد ربه

احتفلت الفنانة مروة نصر بطرح ألبومها الجديد "أحسن حالاتي" في حفل صغير دعت إليه مجموعة كبيرة من أصدقائها من الوسط الصحفي، إضافة إلى صناع الألبوم.

حضرت مروة إلى القاعة بفستان أحمر حيث بدت جميلة وملفتة إلى حد دفع بالكثيرين إلى التحدث عن تألقها في هذه الإطلالة المثيرة.

حضر الاحتفال زوج مروة المنتج محمد علام والفنان عمرو رمزي الذي قام بتقديم مروة ثم غادر الحفل.

توجهت مروة بالشكر لكل من حضر الاحتفال، وأكّدت أنها بين أخوتها وأصدقائها الذين دعموها منذ بدايتها في "ستار أكاديمي".

أما المنتج محمد علام فأكد أنه سعيد بطرح ألبوم مروة التي يراها الفنانة رقم واحد من وجهة نظره، وقال إنه يؤمن بموهبتها وبقدرتها على المنافسة خاصة أنها تقدم ألبوماً متميزاً ومختلفاً في أفكاره.

مروة أشارت إلى أنها قامت بتصوير كليبين من الألبوم، وأن جميع الأغاني ستعرض مصورة على اليوتيوب ولكن بطرق مختلفة، كما قامت بعرض كليب لأغنية "مش ندمانة" الذي حاز على إعجاب الصحفيين.

الفنانة ألفت عمر حرصت على دعم مروة ومساندتها في الحفل، وكذلك حضر شقيقها لاعب الكرة زيزو في حين غابت شقيقتها مايسة عن الاحتفال، وحضر أيضاً هيثم سعيد وزوجته والمطربة شذى.

مروة قامت بتقديم مجموعة من أغاني الألبوم كما استعانت براقصتين شاركتاها أغنية "أحسن حالاتي" التي غنتها دويتو مع وسام وفي نهاية الاحتفال قامت بتقطيع قالب الحلوى مع كل فريق عمل ألبومها وعلى رأسهم زوجها المنتج محمد علام.