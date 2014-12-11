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رغم تسريبها بصوت إليسا...ريم نصري تغني "تعبانة منك"

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رغم تسريبها بصوت إليسا...ريم نصري تغني "تعبانة منك" رغم تسريبها بصوت إليسا...ريم نصري تغني "تعبانة منك"

الخميس 11-12-2014 16:16

في خطوة منها تؤكد عودتها إلى الساحة الفنية بقوة، وبعد تقديمها مجموعة من الأغنيات الوطنية، طرحت الفنانة ريم نصري أغنية "تعبانة منك" من كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني حداد، وتسجيل استديو روجيه اي عقل
يشار إلى أن أغنية "تعبانة منك" كانت للفنانة اليسا، وسربت بصوتها عبر اليوتيوب، لكن خلافات مروان خوري معها ومع شركة روتانا، جعلتها من نصيب الفنانة ريم نصري، بعد أن سحب خوري اغنياته من ألبوم أليسا الأخير "حالة حب".
من ناحية أخرى، قام مروان خوري بطرح أغنية "تعبانة منك" عبر قناته الخاصة على اليوتيوب في خطوة لم يعرف مغزاها، ليكرر بذلك ما فعله مع أغنية "لو" التي طرحها بصوته عبر اليوتيوب أيضاً، وهي من توقيعه كلاماً ولحناً وكانت اليسا قد أدتها بصوتها كـ "تيتر" مسلسل يحمل الإسم نفسه.

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سيدتي