مايا نصري تستعد لاستقبال مولودها الثاني

أعلنت الفنانة مايا نصري عن استعدادها لاستقبال مولودها الثاني جيوفاني، الذي سينضم إلى شقيقته ميكاييلا.

وكانت مايا قد تزوجت من المخرج المصري إيهاب لمعي، وعانت طوال سنوات قبل أن تنجب مولودتها الأولى، التي لم تكد تبلغ عامها الأول، حتى اعلنت مايا عن حملها للمرة الثانية عبر حسابها الخاص على موقع "فايسبوك"، حيث نشرت صورتها وهي حامل، في خطوة تشبه تلك التي قامت بها لدى إعلانها عن حملها الأول، اذ نشرت يومها صورتها ببطن منتفخ وأشارت إلى أن الحمل هو الذي أبعدها عن جمهورها طوال الفترة الماضية.

يبقى ان نذكر أن اسم جيوفاني الذي اختارته مايا لابنها هو نفس الاسم الذي اختارته نادين نسيب نجيم لطفلها الذي ولد قبل أسابيع.