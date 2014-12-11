الإذاعة المصرية تطلق محطات «إف إم» تجارية جديدة مطلع يناير

يطلق اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عددًا من محطات «الإف إم» التجارية الجديدة مطلع يناير، لتشمل إذاعة للمرور، يتم من خلالها بث مواد إذاعية متعلقة بالطرق وحركة المرور، والتأثيرات المناخية على الطرق، بالإضافة إلى جرعة من البرامج الخفيفة التى تناسب طبيعة المحطة، كما تتضمن المحطات «إذاعة شعبي إف إم»، والتي سوف تخصص للبرامج والأغاني الشعبية.

وأوضح عبد الرحمن رشاد، رئيس الإذاعة، فى تصريحات له من الكويت، على هامش مشاركته فى اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية، والذى تستضيفه الكويت حالياً، أنه يتم حالياً الإعداد لاطلاق إذاعة اقتصادية متخصصة، تهتم بعرض برامج اقتصادية، تتناول حركة أسواق المال المحلية والعربية والعالمية، وأسواق النفط والتحليلات الاقتصادية للأحداث، كما يتم الإعداد لإطلاق إذاعة «كنوز أف أم»، وهي إذاعة معنية ببث كنوز الإذاعة المصرية، من البرامج والمسلسلات التراثية التى اثرت فى وجدان الكثير من المستمعين الذين تربوا عليها، وشارك فيها الرواد من الإذاعيين ونجوم الميكرفون من الفنانين.

وأضاف «رشاد»، أن الإذاعة تقوم بشكل مستمر بتقييم الأداء، حتى تظل دائمًا فى المقدمة، والدليل على ذلك ارتفاع نسب الاستماع بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرةن فنجد أن إذاعة (القرآن الكريم)، تحظى بأعلى نسبة استماع على المستوى العربى، ووصلت إلى 97 %، واذاعة «البرنامج العام»، 67% نسبة الاستماع والاذاعة بشكل عام فى ظل ازمات المرور أصبحت أكثر استماعًا، والدليل على ذلك الاقبال من القطاع الخاص على انشاء إذاعات، مؤكداً حرص الاتحاد على تلافي السلبيات فى الرسائل الإعلامية، وتنوع الإذاعات، بحيث يجد كل فرد فى الأسرة ما يناسبه ويرضي احتياجاته من خلال ما يتم تقديمه من البرامج والدراما والمواد الإذاعية.

وفيما يخص اجتماع اتحاد أذاعات الدول العربية، قال «رشاد» : أشارك فى الاجتماعات بصفتي رئيس اللجنة الدائمة للاذاعة، بأتحاد إذاعات الدول العربية، والتى أشرف برئاستها بالانتخاب منذ 2004 ، بالإضافة إلى كوني رئيس الإذاعة المصرية، وعضو الوفد المصري، مشيراً إلى اهتمام الإذاعة، بوضع استراتيجية عربية فى مواجهة الإرهاب الذى طال كل الدول العربية تقريباً بصورة أو بأخرى.

وقد شهدت اجتماعات هذه الدورة مناقشات مثمرة حيث ينعقد المجلس التنفيذي فى ظل ظروف بالغة الخطورة مما يواجه المجتمع العربي من ظواهر غريبة مثل الإرهاب والعنف المجتمعي.