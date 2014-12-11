شباب الأزهر والصوفية : زيادة المعاشات بنسبة 5% إنتصاراً للعدالة الاجتماعية‎

أكد الدكتور إيهاب العزازي نائب رئيس الاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية للشئون الاستراتيجية ، ان الرئيس السيسي يثبت يوم بعد يوم أنة يسعى للإصلاح الحقيقي فى كافة المجالات ويسعى لعلاج أزمات الانظمة السابقة ويسعى لانصاف المظلومين وتحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية .

واوضح العزاوي ان ما يؤكد ذلك قرارة بزيادة المعاشات 5% بأثر رجعى اعتبارا من يوليو 2007 وهو قرار صحح الكثير من أخطاء الأنظمة السابقة ، وأرجع الحق لقطاع كبير من المصريين من أصحاب المعاشات الذين ظلموا كثيرآ بسبب الظلم الواضح عليهم وعدم دعمهم لحياة كريمة تحفظ حقوقهم الاساسية كمواطنين مصريين خدموا البلاد وحان وقت تكريمهم .

وأضاف أن القرار يعد تطوراً كبير ا فى سرعة استجابة قيادات الدولة لمطالب المصريين وفى مقدمتهم أصحاب المعاشات حيث سارع الرئيس السيسي بتنفيذ مطالبهم بززيادة العلاوة التى تحمل ميزانية الدولة نحو مليار جنيه و800 مليون جنيه و تمت الاستجابة لمطالبهم بصرف العلاوات المتأخرة منذ عام 2007و2008 وتم إلغاء الحد الأقصى لفارق العلاوة والبالغ نحو 70جنيها لكل من خرج إلى المعاش في 30 يونيه 2007 ويبلغ عدد المستفيدين من هذه العلاوة نحو 2.5 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات .

وقال أن قرار زيادة المعاشات 5% بأثر رجعى خطوة حقيقية على طريق الإصلاح الشامل فى مصر وندعوا مؤسسة الرئاسة والحكومة لدراسة كافة التشريعات والقوانين الخاصة بحقوق الشعب المصرى والتى تحقق العدالة الاجتماعية دعما لحياة كريمة لكل المصريين ومساهمة فى إزالة كل الفوارق بين طبقات الشعب المصري .