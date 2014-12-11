تشكيل الأهلي – عبد الله السعيد أساسيا أمام سموحة

يشارك عبد الله السعيد لاعب وسط الأهلي أساسيا في مباراة سموحة مساء اليوم الخميس ضمن الجولة الـ12 من الدوري المصري.

السعيد انضم لقائمة الأهلي للمرة الثالثة منذ تعافيه من الإصابة التي استدعت تدخلا جراحيا وأبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.

وشارك السعيد كبديل في دقائق معدودة خلال فوز الأهلي بنهائي الكونفدرالية الإفريقية في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق عماد متعب.

وكان السعيد قد أكد أنه يحتاج للعب بشكل متدرج، وأن الجهاز الفني يعده للمشاركة في 45 دقيقة فقط خلال الفترة المقبلة.

لكن مع النقص العددي، وتفوق اللاعب في التدريبات، شارك عبد الله السعيد أساسيا في وسط الملعب رفقة محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد رزق وحسام عاشور.

ويلعب شريف عبد الفضيل كقلب دفاع مع شريف حازم، ويشارك باسم علي يمينا وحسين السيد يسارا.

ويقود الهجوم الثنائي عماد متعب وأحمد عبد الظاهر.

ويغيب عن الأهلي العديد من أوراقه الأساسية، أبرزها شريف إكرامي وبديله أحمد عادل عبد المنعم، وفي الدفاع سعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل، وفي الوسط حسام غالي، وفي الهجوم عمرو جمال.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: مسعد عوض

الدفاع: باسم علي – شريف حازم – شريف عبد الفضيل – حسين السيد

الوسط: حسام عاشور – محمد رزق – تريزيجيه – عبد الله السعيد

الهجوم: عماد متعب – أحمد عبد الظاهر