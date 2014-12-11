جنح العجوزة تتنحى عن نظر قضية ” الوايت نايتس”

قررت محكمة جنح العجوزة، في أولى جلسات محاكمة 10 من متهمى رابطة ألتراس وايت نايتس، لاتهامهم بالتعدى على رئيس نادى الزمالك، وإلقاء مادة سائلة عليه أثناء دخوله مقر النادى، التنحى عن نظر القضية ، بناءًا على طلب هيئة دفاع الوايت نايتس، وأمرت المحكمة باحالة ملف القضية لرئيس محكمة شمال الجيزة لتحديد دائرة اخرى لنظرها.

بدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا و طلب هيئة دفاع المتهمين عمرو ابو اليزيد واحمد السيدمن المحكمة احالة الدعوى الي دائرة اخرى، لأن القاضي كان قد قام بنظر الدعوى وجدد حبس المتهمين من قبل.

وطالب دفاع المجني عليه رئيس نادى الزمالك بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح لان الواقعة شروع في قتل.

كان المستشار أحمد البقلى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أمر بإحالة 10 متهمين فى واقعة إلقاء مادة سائلة على رئيس نادى الزمالك أثناء دخوله مقر النادى، إلى محكمة جنح العجوزة، وحددت جلسة اليوم لبدء أولى جلسات محاكمتهم، وتضم القضية 3 متهمين محبوسين و7 هاربين.

> ووجهت النيابة إلى المتهمين محمد شريف سودانى الجنسية، ومصطفى حمدى وآخرين، تهم اقتحام مقر نادى الزمالك، والتعدى على رئيسه بإلقاء مادة سائلة على ملابسه فى الواقعة الشهيرة، كما وجهت للمتهم الثالث عمرو عبد الرحمن تهمة اقتحام نادى الزمالك، وتنظيم مظاهرات لرابطة الألتراس.