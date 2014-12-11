بالصور.. محافظ القاهرة يوزع 62 موتوسيكل لذوي الاحتياجات الخاصة

احتفلت محافظة القاهرة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية باليوم المصري لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان تحت رعاية الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بحديقة الفسطاط.

وقام المحافظ بتسليم 62 موتوسيكل لذوي الاحتياجات الخاصة بجانب عدد من الفقرات الفنية قام بتقديمها براعم أوركسترا جمعية النور والأمل وجمعية أصدقاء الموهوبين بحضور نواب المحافظ، والدكتور محمد الأمير نائباً عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، وعدد من رؤساء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية المشاركة في تمويل الموتسيكلات والذي قام المحافظ بتكريمهم خلال الاحتفال .

وأكد المحافظ في كلمته على اهتمام كافة أجهزة الدولة برعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن محافظة القاهرة راعت أن تقام هذه الاحتفالية بتسليم 62 موتوسيكلاً للمعوقين لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع والتسهيل عليهم لقيامهم بأعمالهم وقضاء احتياجاتهم . موجها الشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا الاحتفال والذي يأتي مع احتفال مصر بيوم حقوق الإنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة مشيراً إلى اختيار إقامته في أهم منطقة في القاهرة وهي الفسطاط ومجمع الأديان حيث تتكاتف الأديان السماوية الثلاثة والتي حثت كلها على التكافل الاجتماعي وحق كل مواطن أن يحظى بالرعاية والأمن والحماية والدعم المعنوي والمادي.

وأكد المحافظ بأن دور الجمعيات الأهلية يحظى حالياً بأعلى درجات الاهتمام الكامل لمشاركة المحافظة وأجهزتها التنفيذية في تنفيذ خططها التنموية في جميع المجالات .. مشيراً إلى قيام الجمعيات الأهلية بالمساهمة في تمويل شراء 242 دراجة لذوي الاحتياجات الخاصة بإجمالي 1,5 مليون جنيه تقريباً ، بالإضافة إلى مشاركتهم في توفير سلال القمامة وحقائب وملابس لطلاب المدارس ، وأثاث للمدارس بأكثر من 3 مليون جنيه خلال هذا العام .