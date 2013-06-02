وزير الإستثمار :الهند شريك تنموي رئيسي ونسعى لتذليل العقبات أمام شركاتها القائمة

أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أهمية الهند كشريك تنموي رئيسي لمصر، وحرص الحكومة المصرية على دعم العلاقات الاستثمارية مع الهند.

كما أكد اهتمام وزارة الاستثمار وسعيها إلى تقديم كافة سبل الدعم من أجل زيادة الاستثمارات الهندية في مصر .. مستعرضا الجهود التي تبذلها الوزارة بهدف تذليل العقبات التي من شأنها أن تعترض الشركات الهندية القائمة في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار، نافديب سوري سفير الهند لدى مصر اليوم الأحد، حيث تناول اللقاء سبل دعم التعاون الاستثماري بين مصر والهند، وكيفية تشجيع ومضاعفة الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقد تطرق اللقاء إلى مناقشة بعض المشكلات العامة التي تواجه عدد من الشركات الهندية، وكذلك الإجراءات التى تعترض العمالة الهندية فى مصر، ومنها إجراءات الحصول على التأشيرات وتراخيص العمل، حيث أشار وزير الاستثمار إلى أنه جارى حاليا العمل على

تسهيل حصول رجال الأعمال والعمالة الهندية بشكلٍ عام على التأشيرات وتراخيص العمل، بما يساعدهم على تنفيذ أعمالهم ومشروعاتهم فى مصر بنجاح ويسر، وذلك بالتعاون مع الوزارات المصرية المعنية بهذا الشأن.

من جانبه، أشار سفير الهند بالقاهرة إلى دعم حكومة بلاده لمشروع شركة “سانمار” الهندية، والذى يعد أكبر الاستثمارات الهندية فى مصر، حيث تصل قيمة استثمارات الشركة فى مصر إلى 1.3 مليار دولار، مشيراً إلى المشكلة التى تواجه الشركة حالياً والمتمثلة

فى المفاوضات مع هيئة قناة السويس من أجل إقامة محطة بحرية لتفريغ السفن المحملة بمادة الإيثيلين المستوردة فى ميناء بورسعيد.. وقد أكد يحيى حامد وزير الاستثمار أنه سيقوم بدراسة الموضوع من الناحية الفنية، مع العمل على حل المشكلة بشكل يرضى كلٍ من شركة سانمار والجهات الحكومية المعنية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة المشكلة التى تواجه شركة “الإسكندرية للكربون” والتى تتلخص فى تخفيض كمية الغاز السابق التعاقد عليها مع شركة جاسكو، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الشركة.. حيث أكد يحيى حامد وزير الاستثمار على قيام وزارة الاستثمار بالتواصل

مع وزارة البترول للعمل على مد الشركة بكمية الغاز السابق ذكرها، كما أفاد بعزم وزارة الاستثمار حالياً على التنسيق المستمر مع وزارة البترول من أجل العمل على حل هذه النوعية من المشكلات التى تواجه عدد من الاستثمارات والمشروعات الأجنبية فى مصر.

أ ش أ