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الشبكات الاجتماعية تنتفض ضد منى عراقي: «لازم تتحبس»

  • مصر
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أثارت الإعلامية منى عراقي، حالة من الجدل بعد إصرارها على إذاعة «المثليين الجنسيين داخل حمام الأزبكية»، في حلقة برنامجها «المستخبي» على قناة «القاهرة والناس».

وقالت «هاميس» في حسابها على «تويتر»: «لازم تتحبس»، فيما قالت «أمل»: «هي منى عراقي دى مصدقة نفسها إزاي؟ وليه أصلا حد بيصدقها».

وأضافت «بسنت»: «لو أنا اللي بحكم البلد دي، كان أول قرار هأخده النهارده أول ما أصحى من النوم هو اعتقال ريهام سعيد ومنى عراقي، ده أمن قومي».

واعتبرت «نونا جمال»، إصرار منى عراقي على استكمال الحديث عن «حلقات المثليين الجنسيين داخل حمام الأزبكية»، «متاجرة بالأشخاص».

وطالب مستخدمو الشبكات الاجتماعية، إيهاب الخراط، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بـ«الاعتذار عن مشاركته في فيديو منى عراقي»، وقالت ليلى زهران في «تويتر»: «إيهاب الخراط مش ناوي يقول حاجة بخصوص مشاركته في الكارثة بتاعت منى عراقي، ولا هيستنى لغاية ما الدوشة تطوله ونعمل معاه الواجب».

وألقت الشرطة القبض على 33 رجلًا في حمام عام، في القاهرة، مساء الأحد، بتهمة ممارسة «الفجور»، في إشارة إلى أنهم مثليون، حسب ما قال مسؤول أمني، الإثنين.

ووصفت منى عراقي، مساعدة رجال الأمن في القبض على 33 رجلًا بتهمة «ممارسة الفجور داخل حمام رجالي» بـ««إنجاز جديد وكبير للبرنامج»، مضيفة: «المستخبي قدر يقفل وكر للجنس الجماعي بين الرجال، وتم القبض عليهم متلبسين، الله النجاح حلو وتحقيق الأهداف أحلى ووجود فريق بيشتغل مع بعض لهدف واحد نعمة كبيرة».

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