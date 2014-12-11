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العدالة الإنتقالية تطالب محلب بإصدار قرار بتشكيل لجنة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان

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العدالة الإنتقالية تطالب محلب بإصدار قرار بتشكيل لجنة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان العدالة الإنتقالية تطالب محلب بإصدار قرار بتشكيل لجنة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان

أكد المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب أنه سيخاطب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ، الأسبوع القادم، لإصدار قرار بشأن تشكيل لجنة دائمه للمراجعة الدورية لحقوق الانسان.

وأشار الهنيدى ، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الهدف من استمرار عمل هذة اللجنة هو المتابعة المستمرة والميدانية لحالة حقوق اﻻنسان فى ، وهو ما سيفيد فى إعداد التقرير الدورى الشامل ، الذى ستقدمه المصرية إلى لجنة المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الانسان، قائلا” عمل هذه اللجنة سيفيد، الأمر في حفظ أرشيف كامل عن حالة حقوق اﻻنسان”

وأضاف الهنيدى، على هامش زيارة اللجنة لسجن طره صباح اليوم الخميس، أن هذه الزياره تآتي علي هامش الوقوف علي حاله المسجونين وكيفيه التعامل معهم وفقا للقانون مشيرا الي ان اللجنة ستواصل زيارتها لكافه السجون المصريه، للوقوف علي معامله المسجونين وإعداد تقرير حولها، يرفق بما سترسله اللجنة لجنيف في مارس المقبل.

وأشار الهنيدى، إلي ان اللجنة لا تمانع مرافقه منظمات المجتمع المدني لزيارتها للسجون المصرية، وانها بدأت ذلك فعليا بدعوه المجلس الفومي لحقوق الانسان لموافقته في زياره اليوم.

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