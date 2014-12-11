الهيئة الهندسية : الانتهاء من ٦٠٪ من مشروع حفر القناة الجديدة بمرحلتيه

أعلن اللواء كامل الوزير رئيس اركان الهيئة الهندسية لمشروع حفر قناة السويس الجديدة، اليوم الخميس، واشار الى ان اجمالى كميات الحفر الجاف من المشروع بمرحلتيها الأولى والثانية 150 مليون متر مكعب، من بينهم 148 مليون متر مكعب للمرحلة الأولى، و2 مليون متر مكعب اعمال المرحلة الثانية، لافتا إلى أن نسبة العمل بالمرحلة الأولى التى تشمل حفر القناة وقنوات الأتصال 82%، ونسبة ما تم تنفيذه بالمشروع بالكامل بمرحلتيه نحو 60%.

وأشار الوزير إلى دخول كراكة المرفأ الإماراتية من قناة الاتصال إلى قناة السويس الجديدة وهى بذلك أول كراكة تدخل من قناة الأتصال الى القناة الجديدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير بقناة الاتصال الثالثة بالكيلو 84، أن الكراكة الإماراتية انهت قناة الإتصال الثالثة بالكامل بطول 600 كم، بعرض 168 متر، لافتا الى ان انتاجية كراكة المرفأ يصل الى 50 الف متر مكعب يوميا، وتابع بأن بهذا الموقع يعمل ما لا يقل عن 100 حفار ولودر، و300 سيارة ودنبر، موضحا العمل بقناة الإتصال يعد منظومة متكاملة ومتناغمة وهناك تنسيق كامل بين ضباط الهيئة الهندسية ومهندسى هيئة قناة السويس وشركات تحالف التكريك.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية، بان عدد الشركات التى تعمل بالمشروع يبلغ 83 شركة مصرية مدنية و2 كتيبة طرق، وعدد المعدات 4250 معدة، وعدد العاملين 22 ألف مهندس وفنى وسائق معدة او مركبة، وشركتين يعملوا بتخطيط وابحاث التربة فى مدينة الإسماعيلية الجديدة، اجمالى كميات الجفر فى القناة وتفريغ احواض الترسيب لها سعة محددة من اجل استيعاب نتاج التكريك وزودنا الطاقة الإستيعابية للحوض ووصلنا إلى 150 مليون متر مكعب اعمال حفر، 2 مليون الأسبقية الثانية.82 من الأسباقية اللولى، و60 من المشروع بالكامل.

وقال الوزير بأن عدد الكراكات بالكامل يبلغ 17 كراكة، 9 كراكات من بينهم تعمل بالفعل فى قنوات الأتصال والمدخلين الشمالى والجنوبى وتفريعة البلاح، وهناك 8 كراكات وصلوا امس واول امس، ووصلوا الى منطقة البحيرات وويتم تجهيزهم لدخول الخدمة يومى السبت الأحد وبذلك يكون لدينا 17 كراكة تعمل يوم الاثنين المقبل.

واوضح ان اعمال التدبيش فى المدخلين الشمالى والجنوبى تتم حاليا، حيث تم الإنتهاء من الحفر الجاف ويتم عملية ارنكة الجوانب حتى تبدأ عملية التدبيش لتأمين جوانب القناة من اى انهيارات تعرض السفن المارة بالقناة للخطر.