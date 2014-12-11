بوفون: كنت سأشعر بالغضب لو تعرضت لوضع كاسياس

لم يكن جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس ومنتخب إيطاليا ليرضى لو تعرض لما قابله إيكير كاسياس قائد ريال مدريد في الموسمين الأخيرين.

كاسياس وبوفون، الثنائي الذي لسنوات طويلة تنافس على لقب أفضل حارس في العالم، مع صعود أسماء أخرى من حين لأخر برفقة كل منهما مثل بتر تشك وغيره.

لكن بوفون دوما ما يتمتع بعلاقة طيبة مع كاسياس، ويعبر عن ذلك في وسائل الإعلام الإيطالية والإسبانية.

واليوم الخميس، صرح بوفون عبر صحيفة أس الإسبانية "ربما كنت سأشعر بالغضب والحنق لو تعرضت لموقف كاسياس".

وأوضح "أن يأتي حارس أخر ويشاركني المهمة بالتناوب مثل دييجو لوبيز، ربما هذا الوضع لا يناسبني.. طالما أنا جاهز، قوي، أرغب في لعب كل دقيقة من الموسم".

وتابع بوفون صاحب الـ36 عاما "طبعا أحيانا النتائج تدفع المدرب للتغيير، هذه هي كرة القدم.. لكني كنت لأشعر بالغضب".