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المؤتمر : يندد بالهجوم على “عمرو موسى “ويطالب باحترام الرموز الوطنية

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المؤتمر : يندد بالهجوم على “عمرو موسى “ويطالب باحترام الرموز الوطنية المؤتمر : يندد بالهجوم على “عمرو موسى “ويطالب باحترام الرموز الوطنية

عمرو موسى

ندد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو المجلس الرئاسي للجبهة المصرية ، بما يتعرض له عمرو موسى مؤسس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الخمسين المنتهى عملها ، من” هجوم وانتقادات حادة و ممنهجه” لتكرارها في نفس الصدد ، لافتا أننا لا نعلم من الذي يحرك ذلك وما المقصود به من تشوية شخصية وطنية .

وأضاف رئيس حزب المؤتمر فى بيان رسمى له اليوم، أن عمرو موسى قامة كبيرة على المستوى الداخلي والخارجي ورجل دولة من طراز فريد ،قلما يوجد في هذا الفترة العصيبة التي تحتاج فيها لكل الرموز ، ذوي الخبرات علي جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية ممن يحبون وطنهم ويعملون لصالحة ولا يشوبهم أي شائبة ، ويجب وقف هذا التشوية فورا على رمز من الرموز الوطنية.

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