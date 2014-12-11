نور الشريف وميرفت أمين يشعلان مهرجان دبي السينمائي

دبي - صباح جميل

بحضور الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، جمع مهرجان دبي السينمائي هذا العام نخبة كبيرة من النجوم في دورته الـ11، التي افتتحت في مدينة جميرا بدبي، حيث مر كوكبة من نجوم السينما العالمية والعربية، منهم نور الشريف، ميرفت أمين، سعاد العبدالله، هاني رمزي، خالد أبو النجا، نجوم الغانم، أحمد جمال، بوثينة الرئيسي، شهد الياسين، أسيل عمران، سوزان نجم الدين، فايز السعيد، وليد توفيق، ماجد المصري، نيفين ماضي، محمد كريم رؤى الصبان، نادين لبكي، لبلبة، عابد فهد وزينة يازجي، بدرية أحمد، ماغي بوغصن، حبيب غلوم وهيفاء حسين، وغيرهم.. وحينما ظهرت ميرفت أمين تشبك يدها بيد نور الشريف حصلا على تصفيق وتهليل واستقبال حافل من الجمهور. وبعد مراسم السجادة الحمراء بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من عبد الحميد جمعه رئيس المهرجان، ثم تم تكريم الفنانة الهندية أشا بوسيلي، التي طلبوا منها الغناء فغنت مقطعاً، والحضور يصفق لها، فأضافت جواً من المرح. ومن بعدها تم تكريم الفنان نور الشريف الذي قال في كلمته: "أنا في منتهى السعادة لتكريمي في مهرجان دبي السينمائي، لأن التكريم يظل علامة مهمة لكل فنان بأنه لم يضع حياته هباء". ثم افتتح المهرجان بفيلم "نظرية كل شيء" من بطولة إيدي ريدمايني وفيليسيتي جونس، وهو فيلم المخرج البريطاني جيمس مارش James Marsh المرشح لجائزة الأوسكار، الذي يحكي عن السيرة الذاتية التي تتناول حياة أعظم عقل إنساني لا يزال على قيد الحياة، إنه عالم الفيزياء الفلكية ستيفن هوكينغ، وقصة عشقه لطالبة كمبريدج جين وايلد. واختتم الافتتاح بحفل كبير اجتمع فيه النجوم ودارت الدردشات والضحكات والرقص.

يذكر أن المهرجان يستمر لمدة ثمانية أيام تشهد عروض 118 فيلماً من 48 دولة.

المزيد من التفاصيل والكواليس قريباً في مجلة "سيدتي"