شروط أحمد عز غير المنطقية لتحليل الـ DNA؟

كشفت سارة درويش محامية الممثل المصري أحمد عز عن شرط موكلها لإجرائه تحليل الـ DNA ، وقالت إنه سيطلب في الجلسة الأولى السفر إلى أمريكا على نفقته الخاصة للاطلاع على الملف الخاص بطفلي زينة وبها شخصياً، لإثبات ما تم تداوله من بعض المقربين من زينة عن إجرائها لعدة عمليات تحفظت المحامية عن ذكرها لحين الاطلاع على الملف الخاص بدفع الفواتير الخاصة بالمستشفى وتكلفة ولادة الطفلين، حتى تظهر الحقيقة أمام الطب الشرعي والرأي العام.

وتساءلت المحامية كيف لفنانة أجرها الفني بحسب آخر عقد لها في 2011 كان بسيطاً للغاية، أن تقيم في أمريكا لأكثر من سبعة أشهر وتلد في أغلى مستشفياتها؟

وأضافت المحامية أنه بعد ذلك فإن عز لا يمانع في عمل التحليل بالخارج على نفقته لثقته التامة أنه ليس والد الطفلين كما ادعت محامية عز، ولكن السؤال الآن منذ متى يشترط أي شخص على هيئة القضاء شرطاً ما لتنفيذ حكم صادر عنها؟ وماذا لو رفضت المحكمة طلبه هل سمتنع عن إجراء التحليل، علماً أنه في هذه الحالة ستحكم المحكمة بأبوته للطفلين.