خلافات دينا وفريال يوسف في برنامج "الراقصة"

علمت "سيدتي نت" من مصادر في كواليس برنامج "الراقصة" الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس"، أن خلافات وقعت في لجنة التحكيم بين الراقصة دينا والممثلة التونسية فريال يوسف بعد خلافات على تقييم الراقصات وأدائهن.

وأوضحت المصادر أن دينا تحاول فرض سيطرتها ورأيها على فريال بصفتها الأكثر خبرة، وأنها تفهم في الأداء والخطوات أفضل من فريال، إلا أن هذه الأخيرة لا تعطيها الفرصة لفرض سطوتها عليها ما أدى إلى نشوب خلافات بينهن.

يذكر أن السينارست المصري تامر حبيب يشارك في البرنامج إلى جانب دينا وفريال