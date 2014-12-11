راغب علامة: مشكلتي ليست مع أحلام إنما مع الـ mbc

التقى «سيدتي نت» مؤخراً "السوبر ستار" راغب علامة في حديث شمل العديد من الأمور الفنية ورأيه ببرنامج "أرب آيدول" من دونه. وكانت له تصريحات جريئة كما عودنا دوماً:

أولاً، مبروك الألبوم الجديد «حبيب ضحكاتي» كيف كانت أصداؤه؟

الحمد لله، بعد مرور شهر ونصف الشهر على إصداره، الأصداء رائعة والخير في الفترة المقبلة؛ لأنني معتاد في حال إصدار ألبوم أن أستثمره لفترات طويلة، وإن شاء الله سنصوّر «كليبين» من الألبوم أغنية «حبيب ضحكاتي، واحضني».

مازحة، ولمن تقول احضني؟

ضاحكاً.. أكيد للجمهور.

قدمت حفلاً على الكورنيش ضمن مهرجان «يا سلام» الذي يضم نخبة من النجوم العرب والأجانب، فما رأيك في فكرة الغناء على الشاطئ؟

الحقيقة، فكرة رائعة، والإمارات العربية المتحدة أصبحت دولة رائدة في المهرجانات ذات القيمة، لأنهم يشتغلون على كل التفاصيل بتقنية عالية وبشكل مريح للفنان وللجمهور من ناحية الصوت والإضاءة والاستقبال. كل شيء يكون ممتازاً فمن سيحضر على كورنيش أبو ظبي ليسهر في الحفلات يكن متأكداً من أنه سيكون سعيداً.

استقلت من برنامج «أراب آيدول» برغبتك، هل تشعر ولو بنسبة بسيطة بالندم؟

«شو»؟ «ندم شو»؟ ندم لي أم لهم؟ ، أنا تركت البرنامج في الوقت المناسب وتركته لأني كنت على دراية بأنه سيكون هناك العديد من المشاكل معي. أنا معروف عني أنني شخص يحترم نفسه، و«من بعد كم غلطة صارت معي»، قررت الانسحاب.

هل تتابعه؟

لا.. أنا مشغول جداً ولم يتسن لي متابعته.

البعض يقول إن البرنامج فقد روحاً جميلة، وهو راغب علامة ما رأيك؟

ضاحكاً.. أنا ليس لدي الحق في إبداء رأي في هذا الموضوع، أسمع تعليقات كثيرة من الناس، ولكن أتمنى أن يكون كل شيء على ما يرام معهم.

إذا التقيت في يوم من الأيام الفنانة أحلام، كيف يكون اللقاء؟

لا يوجد مشاكل بيني وبين أحلام. ربما هي روّجت للموضوع، لكن المشكلة الأساسية كانت مع «إم بي سي»، وبعض التصرفات من أحلام ما قبل البرنامج كالتغريدات والحرب على «تويتر»، فقلت لنفسي إنه ليس برنامج مواهب. هذا أحد الأسباب، ولكن هناك أسباب عديدة مثل إدارة «أراب آيدول»، فحساباتهم كانت خاطئة معي ببعض التصرفات، ويظنون أني كنت متمسكاً بالبرنامج ولا يدركون أنني وبسرعة أستطيع اتخاذ القرار، وبالتأكيد الحق معي في كل شيء، وأنا أعلم «غلاوتي وقيمتي في البرنامج». لذلك، كنت على دراية من سيكون الخاسر في النهاية؛ أنا طبعاً كنت أحاول تهدئة المشاكل. لكن طريقة إدارة المشاكل جعلتني أشعر بأنهم من يريدون المشاكل؛ هذا إحساسي من الممكن أن أكون مخطئاً، ويمكن أن يكون الحق معي، لكنني في النهاية اتخذت قراراً صائباً جداً جداً.

أنت من النجوم القلائل الذين يحافظون على مسيرتهم الفنية منذ البداية إلى الآن، ما سر الخلطة؟

ضاحكاً.. السر هو أنني أحب عملي وجمهوري، وأحب أن أرى الناس سعداء، وأقدم عملاً وأرى نتيجته إيجابية. أنا لدي طاقة إيجابية، وهذا طبعاً «يرفع الأدرينالين عندي»، وهو تحدي الذات أنا أضع نفسي دائماً في تحدٍ، وأحب أن أقدم الأفضل فحب العمل هو السر، وسبب أساسي في استمرار النجاح.

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