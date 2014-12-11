إزالة التعديات على 20 فدان بالمنوفية خلال شهر‎

شهدت محافظة المنوفية، عدة حملات لإزالة المبانى المقامة على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، حيث بلغت جملة المساحة التى تم إزالة التعديات عليها خلال الشهر الماضى 19 فدان و22 قيراط و12 سهم.

أشرف محافظ المنوفية، ومدير الأمن، ومديرية الزراعة على عمليات الإزالة للتأكد من جديتها، وأشار محافظ المنوفية إلى أن الحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، قضية تمس الأمن القومى حيث تعد الزراعة عصب الاقتصاد.

كما قامت محافظة المنوفية بإسترداد مساحات أرض أملاك دولة تم الاستيلاء عليها لعقود طويلة، فى عدد من مراكز المحافظة، وخاصة مدينتى شبين الكوم وقويسنا، وأكد محافظ المنوفية انه سيتم استثمار هذه الأراضى لإقامة مشروعات نفع عام لأبناء المنوفية.