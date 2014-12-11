مورينيو: كنت أتمنى تأهل ليفربول إلى دور الـ16

(إفي): أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي عن سعادته بتأهل أرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مؤكدا أنه كان يود أن يلحق ليفربول بركب ممثلي إنجلترا في ثاني أدوار البطولة.

وقال مورينيو "كنت أود تأهل ليفربول" إلى ثمن النهائي، حيث إن "استمرار الفرق الإنجليزية في البطولة جيد بالنسبة للدوري الإنجليزي الممتاز"، وذلك في مؤتمر صحفي بعد الفوز على لشبونة بثلاثة أهداف مقابل واحد والتأهل في صدارة المجموعة السابعة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأبدى مورينيو سعادته الغامرة بالمستوى القوي الذي قدمه لاعبوه، مشيرا "سنحت لنا الكثير من الفرص، لعبنا بجدية شديدة، وبصورة جيدة أنا سعيد للغاية.. اللاعبون الذين لا يشاركون بصورة منتظمة مثل فليبي لويس أو شورلي قدموا مستوى جيد، وكذلك من اعتادوا اللعب بانتظام مثل سيسك وماتيتش".

وعن منافسه في الدور المقبل، علق "لدينا خمسة منافسين محتملين، والقرعة هي التي ستحسم. باريس مقصد جيد للجماهير، ولكن كل الفرق صعبة.. بازل فاز علينا في مناسبات أخرى".

وأوضح "الفرق الكبيرة لا تزال في البطولة، خرج ليفربول فقط الآن تبدأ المنافسة الحقيقية بدوري الأبطال، ماذا سيحدث؟ لا أعرف.. الأكيد هو أننا كنا ضمن أفضل أربع فرق العام الماضي"، حينما خرج من دور نصف النهائي على يد أتليتكو مدريد الإسباني.

وأشار إلى أن المهاجم دييجو كوستا "لعب بصورة جيدة.. ارتفع مستواه خلال اللقاء، بدت عليه الثقة. لا يزال يتوجب عليه رفع لياقته البدنية، ولكنه سعى للحصول على الكرة بشكل متواصل، وشكل ثنائيا جيدا مع سيسك".