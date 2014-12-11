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السادات: صرف عائد قناة السويس يعكس مدى الاستقرار والأمان في البنوك

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السادات: صرف عائد قناة السويس يعكس مدى الاستقرار والأمان في البنوك السادات: صرف عائد قناة السويس يعكس مدى الاستقرار والأمان في البنوك

عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي

اعتبر الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي” أن بدء صرف عائدات قناة السويس، إلى جانب زيادة حجم الودائع في البنوك بقيمة 18 مليار جنيه وفقا لما صرح به هشام رامز محافظ البنك المركزي، أمور تعكس مدى الاستقرار والأمان داخل القطاع المصرفي.

وقال السادات في تصريحات صحفية، إنه لا عزاء لأعداء الدولة وأعداء النجاح ممن روجوا الشائعات عند فتح الباب أمام المواطنين لشراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بخصوص عدم قدرة البنك المركزي على رد الفوائد وأن أموال المواطنين ستضيع، مشددا على أن نجاح شهادات القناة في اجتذاب 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصري إنجاز ونجاح باهر.

وضم السادات صوته لصوت محافظ البنك المركزي في ضرورة محاربة السوق السوداء بالإجراءات الحازمة، إلى جانب مشاركة الشعب في مواجهة السوق السوداء أيضا عبر التعامل مع المنظومة الرسمية في تداول الدولار.

 

 

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