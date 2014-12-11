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ضبط مصنع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص بالإسكندرية

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ضبط مصنع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص بالإسكندرية ضبط مصنع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص بالإسكندرية

صورة أرشيفية

تمكنت، مديرية أمن الإسكندرية، من ضبط مصنع مستحضرات تجميل يعمل بدون ترخيص. 

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية أكدتها التحريات تفيد قيام كل من، إيهاب س ف سن 41 – المدير المسئول عن مصنع مستحضرات تجميل “بدون ترخيص” كائن بدائرة قسم أول العامرية بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع مستحضرات التجميل مستخدماً مستلزمات انتاج مجهولة المصدر فى عملية التصنيع.

وتم استهداف المصنع وضبط “500 كيلوجرام بودرة مكياج، 454 علبة مكياج”، جميعها أجنبية الصنع بدون بيانات معده للبيع، وتم تحرير محضر بقسم شرطة أول العامرية .

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