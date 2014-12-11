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الأهلي وسموحة.. 5 مواجهات في 2014

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الأهلي وسموحة.. 5 مواجهات في 2014 الأهلي وسموحة.. 5 مواجهات في 2014

على استاد الإسكندرية في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة يحل الأهلي ضيفا على سموحة في ختام مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

هي المواجهة الخامسة بين سموحة والأهلي هذا العام بعد فوز كل فريق مرة واحدة أخرها كان إقصاء سموحة للأهلي من نصف نهائي كأس بعد ثمانية أيام فقط من التعادل السلبي بينهما الذي أعطى المارد الأحمر لقب الدوري.

ويتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة أمام سموحة، إذ حقق الفوز ثلاث مرات وخسر مرتان والمباراة القادمة هي التاسعة بينهما في الدوري الذي حقق فيه سموحة الفوز مرة وحيدة على الأهلي بهدف بابا أركو موسم 2012-2013.

الإسكندرية

هو اللقاء الرابع بينهما الذي سيقام في المدينة الساحلية إذ حقق كل الفريق الفوز مرة وحيدة، ولكنها الثانية فقط على استاد الإسكندرية بعد أول مواجهة تاريخية بينهما موسم 2010-2011 والتي انتهت بالتعادل 1-1 بأهداف جودوين أترام ومحمد أبو تريكة.

لافاني ثالث مرة

ستكون المواجهة الثالثة لدينيس لافاني مدرب فريق سموحة أمام الأهلي، إذ تعادل سلبيا وخسر 2-0 أمام الأحمر الموسم الماضي على استاد الإسكندرية وهو مديرا فنيا للاتحاد السكندري.

مباراة السعيد

عبد الله السعيد هو نجم لقاءات الأهلي وسموحة الموسم الماضي فقد نجح في تسجيل أهداف الأهلي الثلاثة في الدوري أمام الفريق السكندري منها هدفين في مباراة الإسكندرية.

وكان أول أهداف نجم الدراويش سابقا أمام سموحة قد أحرزه في موسم 2011-2012 عندما فاز الأهلي 3-1.

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