ضبط طالب بحوزته قطعتين حشيش وأقراص مخدرة بجامعة المنوفية

ألقى الأمن الإدارى لكلية الحقوق بجامعة المنوفية، صباح اليوم الخميس، القبض على طالب بالفرقة الأولى بحوزته مخدر الحشيش وأقراص ترمادول وسلاح أبيض.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من إدارة الأمن الإداري بكلية الحقوق – جامعة المنوفية بتمكن مشرفي الأمن الإداري بالكلية من ضبط فؤاد طلبه القاضي 19 سنة طالب بالفرقة الأولي ومقيم قرية شنوان وبحوزته” قطعتين لمخدر الحشيش، 4 أقراص لمخدر التامول، سلاح أبيض ” مطواة ” مبلغ مالي قدرة 1785 جنيهاً” .

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16949 جنح قسم شبين الكوم، وجارى العرض على النيابة .