2500 أسيرة إيزيدية بيد داعش والتنظيم يشرح كيفية التعامل معهم كـ “إماء”

كتب – كريم مجدي:

أصدرت داعش كتيب يوضح كيفية التعامل مع السبي والإماء اللائي تم الإستيلاء عليهم من قبل التنظيم.

وجاء الكتيب على هيئة سؤال وجواب، حول كيفية إخضاع والتعامل مع العبيد، ويرجح أن الكتيب قد طبع يوم 3 ديسمبر بعد أن اعتمده ديوان البحوث والفتاوى التابع للتنظيم، إلا أنه لم يتم التحقق منه بشكل مستقل، بحسب الاندبندنت.

قال باحثون في جامعة بريستول الشهر الماضي، أن داعش قد خطفت حوالي 2500 امرأة إيزيدية، بينما تم الإبلاغ عن 4600 امرأة مفتقدة، بحسبب ال “CNN” تقلاً عن مركز “نازاند بيجيخاني”.

ويذكر في الكتيب، أنه يشترط الكفر بالإسلام حتى يتسنى تحويل غير المسلمين والكفار إلى عبيد وإماء، ويقول الكتيب “أما بالنسبة للنساء المرتدات الذين يولدن لوالدين مسلمين، فالإجماع قد حرم سبيهن، ونحن مع الإجماع” ومن ضمن الطرق التي ذكرت في الكتيب عن كيفية معاملة الإماء والعبيد، أنه يجوز وطأ الأمة بمجرد حيازتها، ويجوز مضاجعتها بمجرد أن تبلغ سن الرشد أو تكون مهيأة للجماع.

ويقول الباحث شارلي وينتر من مركز أبحاث كويليام للاندبنتدنت، “رغم ما ذكر في الكتيب من تفاصيل مكروهة وصادمة، إلا أنها ليست مفاجئة، حيث قام داعش بتبرير هذه الأفعال في منشورات وإصدارات سابقة.

وقد ذكرت صحيفة الاندبندنت بعض الأسئلة والأجوبة التي ذكرت في الكتيب.

س1: ما هو السبي ؟

السبي هي المرأة التي يتم أسرها من قبل المسلمين بعد قتالهم الكفار الحربيين (أي المقاتلين).

س2: ما الذي يجيز السبي ؟

ما يجيز سبي المرأة هو الكفر، فالمرأة الكافرة بعد أن يتم أسرها، محللة للمسلمين بعد أن يقوم الإمام بتوزيعهن عليهم.

س4 هل يجوز جماع السبية ؟

يجوز جماع المرأة المسبية، طبقاً لقوله تعالى “والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون”.

س5 هل يجوز جماع الأمة بمجرد أسرها مباشرة ؟

إذا كانت عذراء، يجوز لسيدها أن يجامعها فوراً بعد أسرها، أما إذا لم تكن عذراء فيجب أن تبرأ أولاً.

س6: هل يجوز بيع الأمة ؟

يجوز بيعها وشراءها أو التهادي بها، لأنهم مجرد ملكية، والتي يمكن التخلص منها مادام لم تصب أفراد الأمة الإسلامية بأي ضرر.

س9: إذا حملت الأمة من السيد، هل يجوز بيعها ؟

لا يمكن بيعها مادات أصبحت أم لابن.

س13: هل يجوز جماع السبية التي لم تصل لسن البلوغ ؟



> يجوز جماع السبية التي لم تصل لسن البلوغ إذا كانت تطيق ذلك، لكن إذا لم تطق فيجوز التمتع بها بدون مضاجعتها.

س19: هل يجوز ضرب الأمة ؟

يجوز ضربها بغرض تأديبها، لكن لا يجوز استخدام الضرب العنيف أو التكسير أو الضرب بغرض التشفي، ولا يجوز الضرب على الوجه.

س21: ما هو عقاب الأمة التي تهرب من سيدها ؟

لا يوجد حد موجود في الشريعة الإسلامية مخصص لعقاب الأمة التي تهرب من سيدها، لكن يتم توبيخها حتى يتم ردع الأخريات عن الهرب.