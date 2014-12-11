بالصور ..”أوقاف أسيوط ” تبدأ حملة فرش “بيوت الله ” بالسجاد

بدأت مديرية أوقاف أسيوط ، اليوم الخميس ، حملتها الجديدة في فرش عدد من المساجد، بالسجاد ، و ذلك في استجابة سريعة من محافظ أسيوط ،اللواء إبراهيم حماد ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، لأهالي منطقة غرب أسيوط و قرية المعصرة ، والذين تقدموا بطلب لفرش المسجد بالسجاد .

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، الشيخ محمد العجمي ، أنه تم توفير المساحة اللازمة من السجاد المخصص لفرش المساجد ، وتم الذهاب إلى مسجد

> السلام بقرية المعصرة التابع لإدارة أوقاف الفتح ، ومسجد القرماني ، التابع لإدارة أوقاف المدينة غرب وفرشهم بالسجاد ،و يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على عمارة بيوت الله وتوفير الجو المناسب لإقامة الشعائر بها ، ولإبراز عنصر النظافة والجمال في حضارتنا الإسلامية الراقية.

وشدد الشيخ العجمي ، على الخطباء وعمال المساجد ضرورة الحفاظ على نظافة بيوت الله لتكون مهيأة لأداء الشعائر الدينية، مطالبًا وزارة الأوقاف بزيادة كمية السجاد المخصصة لفرش المساجد بمحافظ أسيوط .