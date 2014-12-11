محافظ بني سويف يتابع أعمال رصف شوراع المدينة بالتنسيق مع كافة الأجهزة

تابع المستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، أعمال رصف شارع صفية زغلول بمدينة بني سويف، الذي يبلغ طوله 900 متر، ويعد من الشوراع الحيوية بالمدينة، وذلك من خلال خطة التنمية المحلية للعام المالي الحالي.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض وتحسين الخدمات والمرافق، على أساس من التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، وخاصةالمرافق والخدمات الحيوية التى يتعامل معها المواطن بشكل مباشر.

وأشار المهندس ناصر محمد مديرعام الطرق والنقل، أن أعمال رصف شارع صفية زغلول بدأت منذ حوالي 4 أيام حيث تم رفع مطابق الصرف الصحي بالشارع وتنظيفه بالكامل، تمهيداً لعملية الرصف والتي بدأت أمس وتم إنهاء الرصف من أسفل كوبري ميدان حارث حتى بعد مزلقان الغمراوي بحوالي 20 متر بطول إجمالي 400 متر ويتبقى 500 متر من طول الشارع، مضيفاً أنه يجري حالياً تجهيز شارع ابن الرشيد المتفرع من شارع سعد زغلول والذي يوازي شارع 23 يوليو حتى مزلقان المديرية تمهيداً لبداية عملية رصفه.

وأضاف مدير عام الطرق والنقل أن أعمال الرصف التي تجري بالتوازي من خلال البروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة لرصف10 شوارع والتي تشمل شوارع سعد زغلول بورسعيد من كوبري الغمراوي حتى كوبري المديرية، والجزء المتبقي من الأزهري حتى الري، وشارع إسلام من الزهراء حتى مصلى الجزيرة، وشارع جاهين من الحميات حتى الروضة، وشارع الدهشوري، بالاضافة إلى طريق الواسطى بطول 5كم، ومدخل قرية حاجر بني سليمان، ومدخل قرية الحرجة، وجزء من طريق مطار دنديل، وجزء من طريق الفيوم – الحاجر.