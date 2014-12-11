إنريكي: النتيجة معيار الحكم على الخطة الجديدة

(إفي): دافع لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني اليوم عن التغيير التكتيكي الذي بدأ به مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ختام منافسات دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت لصالح الفريق الكاتالوني بثلاثة أهداف مقابل واحد، ليحسم التأهل إلى دور الـ16 في صدارة المجموعة السادسة.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة، تعليقا على تصدر المجموعة، "لابد من الانتظار لنرى إذا كانت ستعطينا أفضلية وفقا لما ستسفر عنه القرعة، ولكن الهدف كان تصدر المجموعة. قدمنا مباراة جادة، وقدمنا مستوى جيد".

وتعليقا على ما اعتبره البعض مخاطرة بالدفع بثلاثة مدافعين فقط، أوضح "هذا يعتمد على النتائج. النتيجة ستحدد ما اذا كان ما تفعله جيدا أم سيئا".

وأوضح "نعاني من غياب مؤثر (داني ألفيش) وحاولنا تصعيب الأمور على المنافس، الذي أغلق المساحات في الخلف منذ البداية، رغم أنه تقدم في النتيجة".

وأضاف "بعد ذلك عدنا في النتيجة بمستوى كبير. حاولنا استخدام أسلوب اللعب الذي يمكنا من تشكيل خطورة على مرمى المنافس وتسجيل الأهداف. لم يكن هناك خيار سوى الفوز، وكنا نسعى لخلق مساحات لليو".

وأشار إلى أن مارك بارترا "قدم مباراة كبيرة، وكنا واثقين فيه تماما. كان يلعب في مركز قلب الدفاع عندما نكون في وضعية هجومية، وظهير في الدفاع. استبدلته لأنه كان يعاني من شد عضلي".

وتعليقا على بيدرو الذي لعب في مركز الجناح الأيمن أوضح "طلبت منه ما يطلب من لاعب في مركز الجناح. الدفاع بقوة، والركض كثيرا".

وأضاف "للفوز على فريق بحجم باريس سان جيرمان لابد من بذل قصارى جهدك. لويس سواريز عمل بصورة جيدة للغاية".

وعن تسجيل مهاجميه الثلاثة للأهداف، علق "انه نبأ سار للجميع. تسجيل الأهداف والفوز مصدر للسعادة بغض النظر عن الأسماء".