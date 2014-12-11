راعى كنيسة أبى سرجة :أساسات الكنيسة تكشف عن عودتها للقرن الرابع الميلادى

صرح القس أنجيلوس جرجس راعى كنيسة السيدة العذراء أبى سرجة بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، بأن أساسات كنيسة أبى سرجة والتى تم كشفها أثناء أعمال الترميم للكنيسة، تعود للقرن الرابع الميلادى ،كما أن أعمال الترميم تشهد فى هذه المرحلة كشف للجدران على صورتها الأصلية والتى سيتم إظهارها للحفاظ على الشكل الأثرى للكنيسة.

> وأوضح في تصريحات لأونا،القس جرجس أن الترميم يشمل كنيسة أبى سرجة ومغارة العائلة المقدسة ،وقال “نأمل أن تتم الترميمات فى غضون عام من الآن”.