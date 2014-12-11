نفوق 10 رؤوس ماشية وإصابة 6 آخرين بحريق في البلينا بسوهاج‎

أسفر حريق، نشب بحوش بناحية الحلافي بمركز البلينا، عن نفوق 10 رؤوس ماشية وإصابة 6 أخرين، دون وقوع خسائر بشرية .

تلقى اللواءإبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقي أطاراً من مركز شرطة البلينا، يفيد بنشوب حريق بناحية الحلافي – دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك كلاً من سعدي فضل الله احمد سليمان 36 سنة تاجر مواشي، محمد فضل الله احمد سليمان 30 سنة تاجر مواشي – ويقيمان بذات الناحية، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات في نفوق ” 10″ رأس ماشية وإصابة “6 ” آخرين واحتراق كمية من البوص والأخشاب .

وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية، ولم يعللا سبباً لنشوب الحريق، وأخطــــرت الأدلـــة الجنائيــــــة للمعاينــة الفنيــة 0

> تم أخطار الإدارة البيطريه بالبلينا للإنتقال وإتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد سبب الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6802 إداري المركز لسنة 2014.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتكليف الطبيب البيطري لتوقيع الكشف البيطري علي الحيوانات النافقة لتحديد سبب الوفاة ودفنها بالطرق الصحية، والتحفظ علي مكان الحريق ووضع الحراسة لحين ورود تحريات المباحث .